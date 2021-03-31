Навальный объявил голодовку в покровской тюрьме

Владимир, 31 марта. Осужденный блогер Алексей Навальный объявил голодовку с требованием пустить к нему «приглашенного врача». Об этом он написал в своем Instagram.

Адвокаты ранее заявили о якобы ухудшении самочувствия основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России). По словам защиты блогера, он «не может наступать на одну ногу», в том числе страдает от «болей в спине».

При этом управление Федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области заявило, что состояние осужденного оценивается как удовлетворительное. Навальный прошел плановое медицинское обследование.

Тактику «голодовки» использовала и соратница блогера, юрист ФБК Любовь Соболь. Таким образом она выразила протест в связи с отказом в регистрации ее кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу в 2019 году. При этом известный врач Геннадий Малахов тогда разоблачил сторонницу Навального, отметив, что последствия голодовки всегда видны невооруженным взглядом.

Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с многочисленными нарушениями условий отбывания наказания. Инициатором пересмотра решения стал ФСИН. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит провести в тюрьме два года и шесть месяцев. В настоящий момент он находится в колонии ИК-2 в Покрове.