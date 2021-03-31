Девятилетняя девочка едва осталась жива после нападения хомяка в Англии

Тонтон, 31 марта. Юную британку по имени Сапфир едва не растерзал домашний хомяк в Сомерсете. Животное внезапно набросилось на свою хозяйку и сильно укусило девятилетнюю девочку за палец.

Домашний хомяк укусил свою юную хозяйку из Сомерсета, когда девочка просто держала питомца на руках. Видимо, животное занесло в рану какую-то инфекцию, поскольку палец стал опухать, а по телу Сапфир пошла красная сыпь. Оперативная медицинская помощь помогла спасти девочке жизнь, сообщает The Sun.

Сперва 31-летняя мама пострадавшей девочки не придала особого значения инциденту и дала ребенку обычные для таких случаев лекарства.

«Я купила ей антибиотики и просто предположила, что рана заживет — вы слышали о ранах, инфицированных от укусов собак или кошек, а не от окровавленного хомяка», — сокрушалась англичанка.

Спустя несколько дней, когда ситуация не улучшалась, а наоборот — ухудшалась, и воспаление усиливалось, мама Сапфир приняла решение обратиться к специалистам.

«Я увидела, как тревожная красная сыпь распространяется по ее руке, и сразу же поняла, что мы должны отвезти ее в больницу», — вспоминает женщина.

Сначала ребенка поместили в изолятор для больных COVID-19, потому что у нее была очень высокая температура. Но когда тест оказался отрицательным, Сапфир перевели в обычное отделение. По словам мамы девочки, сердце юной пациентки билось очень быстро, поэтому врачи немедленно поставили ей капельницу. На следующее утро девятилетней британке сделали операцию под общим наркозом, чтобы промыть рану.

«Инфекция могла попасть ей в сердце. Она могла умереть», — объяснили врачи столь безотлагательные меры.

Впрочем, медики утверждают, что серьезные инфекции от укусов хомяков встречаются редко. В любом случае врачи советуют обращать самое пристальное внимание на укушенные животными места, и если рана становится опухшей, то немедленно обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.