В Сети появилось видео уничтожения дрона-камикадзе хуситов в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 31 марта. Процесс обнаружения и ликвидации дрона-камикадзе сторонников «Ансар Аллах» истребителем F-15 Eagle королевских ВВС Саудовской Аравии попал на видео.

Летящий БПЛА на видео относительно небольших размеров — он похож на барражирующий боеприпас Qasef-2K. Несколько мгновений спустя на видео происходит мощный взрыв, в результате которого беспилотник полностью уничтожается. Следом в кадре появляется боевой самолет.

One clear video of an #Houthi Qasef-2K drone being hunted out of the skies by #RSAF F-15 Eagle. pic.twitter.com/sihOaeh21E