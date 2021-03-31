В Сети появилось видео уничтожения дрона-камикадзе хуситов в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 31 марта. Процесс обнаружения и ликвидации дрона-камикадзе сторонников «Ансар Аллах» истребителем F-15 Eagle королевских ВВС Саудовской Аравии попал на видео.

Летящий БПЛА на видео относительно небольших размеров — он похож на барражирующий боеприпас Qasef-2K. Несколько мгновений спустя на видео происходит мощный взрыв, в результате которого беспилотник полностью уничтожается. Следом в кадре появляется боевой самолет.

One clear video of an #Houthi Qasef-2K drone being hunted out of the skies by #RSAF F-15 Eagle. pic.twitter.com/sihOaeh21E — Aurora Intel (@AuroraIntel) March 30, 2021

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, вероятнее всего, для осуществления перехвата с такого близкого расстояния военные использовали американскую ракету AIM-120 AMRAAM.

«Сообщалось, что ее стоимость составляет около одного миллиона долларов, в то же время цена такого беспилотника — всего лишь несколько тысяч. Но, учитывая, какой может быть причинен урон, применение таких средств поражения можно считать оправданным. Ведь раньше дронами поражались различные важные административные здания, в том числе комплекс королевского дворца в Эр-Рияде, предприятия нефтепереработки, объекты военного назначения», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что беспилотники хуситов не нанесли ущерба нефтяному объекту компании Saudi Aramco в Эр-Рияде 19 марта.