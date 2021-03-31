Паника Эр-Рияда: Саудовская Аравия готовится к жизни без нефти

Саудовская Аравия инвестирует 1,3 трлн долларов в частный сектор экономики в рамках программы по ее диверсификации. Как сообщил наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд, больше половины финансовой нагрузки возьмут на себя нефтяные компании Aramco и SABIC.

Эр-Рияд решил вложить в «частников» огромные деньги. Что заставило саудитов пойти на такие меры, разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

Королевский план

Принц Мухаммад бин Салман объявил о финансовой мобилизации частного сектора королевства, чтобы снизить зависимость экономики государства от экспорта нефти. По задумке саудовских властей инвестиции помогут развить некоторые сферы экономики.

«Новая программа «Аш-Шарик» («Партнер» — прим. ред.) поможет частному сектору создать сотни тысяч новых рабочих мест и увеличит его вклад в ВВП до 65% к концу десятилетия», — заявил бин Салман.

Официальный Эр-Рияд уже обратился к крупнейшим фирмам с предложением снизить распределение доходов в сторону увеличения капитальных расходов.

«Это приведет к росту самих компаний. В свою очередь Саудовская Аравия поможет им регулированием, дополнительными субсидиями и другими стимулами», — добавил наследный принц.

Власти королевства предлагают бизнесу льготные кредиты от саудовских институтов развития и налоговые преимущества в свободных зонах. Саудовский минфин рассчитывает, что 24 компании вложат 533 млн долларов до 2025-го и еще 800 млн до 2030 годов.

Чего добивается Эр-Рияд

Саудовское правительство планирует продать акции компаний в ближайшее время и запустить публичные IPO для собственных проектов.

«Мы утилизируем деньги. Мы не должны хранить акции вечно. Какие бы зрелые инвестиции у нас ни были, мы должны выйти на IPO», — отметил Мухаммад бин Салман.

При этом Эр-Рияд намерен оставить себе контрольный пакет продаваемых акций. Заявлена продажа ценных бумаг компании Aramco для поддержки Государственного инвестиционного фонда PIF, который назван основным инструментом увеличения саудовских вложений в стране и за рубежом.

PIF уже работает с другими суверенными фондами и поддерживает внутренние крупнейшие проекты, в числе которых программа по развитию туризма на Красном море, развлекательный центр в Кидии, а также экономическая зона Neom.

Грандиозные планы Эр-Рияда

Новая инвестиционная программа вошла в план реформ Vision 2030 («Видение 2030»). Ее целью названо снижение доли нефтяного экспорта в доходах государства. Для реализации поставленных задач Эр-Рияд наметил 96 пунктов, которые перечислены в 13 проектах. Саудовские реформы основаны на утверждении статуса королевства как «сердца исламского и арабского мира». При помощи своей программы Саудовская Аравия планирует связать Азию, Европу и Африку и стать в этой схеме ключевым торговым узлом.

Общий бюджет инвестиций проекта Vision 2030 оценивается в 3,2 трлн долларов. Помимо ожидаемых 1,3 трлн частных вложений, в стратегическую программу заложены 800 млрд долларов из Государственного инвестиционного фонда и 1,1 трлн долларов иностранных инвестиций.

Экономика саудитов

Энергетика играет ведущую роль в экономике Саудовской Аравии. Основу благосостояния Эр-Рияда составляет экспорт нефти. Доля продаж минерального топлива, масел и продуктов перегонки достигает 80%. Перспективной для страны является добыча газа.

«Масштабы развития газовой отрасли королевства по мировым меркам существенны. По данным BP, запасы газа в стране составляют 5,9 трлн куб. м. (9-е место в мире), а добыча в 2018 году достигла 112,1 млрд куб. м. (9-е место в мире и 3-е место в регионе после Ирана и Катара)», — говорится в исследовании Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Весь добытый газ саудиты используют внутри государства. В основном он задействуется в области электроэнергетики, часть ресурса уходит на нужды промышленности.

Импортирует Эр-Рияд преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью — оборудование, механические устройства, электрические машины и транспортные средства. Основными поставщиками высокотехнологичной продукции являются Китай и США.

В сухом остатке

Власти Саудовской Аравии представили программу Vision 2030 в апреле 2016 года. Уже тогда была заявлена цель ликвидации чрезмерной нефтяной зависимости к 2020 году.

С самого начала Мухаммад бин Салман пытался привлечь иностранные инвестиции. Осенью 2018 года наследный принц даже обратился к российскому бизнесу. На экспорт Эр-Рияда в Россию эта инициатива существенного влияния не оказала. Встречные закупки Саудовской Аравии в РФ выросли до 1,44 млрд долларов.

В рамках программы Vision 2030 некоторое время назад королевство анонсировало новый проект Saudi Made с целью популяризации бренда «саудовских товаров». Он рассчитан как на внутреннее потребление, так и на продажу за границу. Но перспективы программы выглядят неоднозначно. Основные импортеры товаров из Саудовской Аравии — это Китай, ОАЭ, Индия, Сингапур и Турция. То есть, страны, в которых уже сформировался устойчивый рынок.

Что касается инвестиций, то мировой рынок также уже давно приобрел стабильные очертания. Глобальными финансовыми центрами стали Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур. Именно там сосредоточены банки и специализированные кредитно-финансовые институты, осуществляющие международные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с акциями, золотом и т. д.

На Ближнем Востоке пока еще нет устойчивого финансового центра из-за политической нестабильности данного региона. Как известно, деньги любят тишину — а Саудовская Аравия на севере граничит с Ираком и Сирией, на юге — с Йеменом. В этих государствах ситуация далека от стабильной.

Кроме того, инвестиционное направление развивают соседние Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В Дубае построен международный финансовый центр, который в 2019 году вошел в десятку лидирующих в мире по версии Global Financial Centres Index.

Вынужденная спешка

Нынешние инициативы Эр-Рияда стали вынужденными. К 2050 году Европа намерена отказаться от нефти и газа, о чем заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель Евросоюза — к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», — сказала чиновник ЕС.

Запад активно переходит на новые энергоресурсы: «альтернативная» электроэнергия уже начала вытеснять «традиционную». В Европе на возобновляемые источники — солнце, ветер, биомассу — уже приходится почти треть всей электроэнергии.

Конечно, в ближайшее время полного отказа от нефти и газа не произойдет. Прогнозы нефтяных скептиков подвергаются критике.

«Мы отдаем себе отчет в том, что полностью в ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов не представляется возможным, если не идти по пути резкого и труднопереваримого снижения конкурентоспособности. Это невозможно в ближайшие десятилетия сделать», — заявил президент России Владимир Путин в 2020 году.

Тем не менее переход на возобновляемые источники энергии стал новым трендом мировой экономики. С этим и связана спешка Саудовской Аравии, так яро стремящейся слезть с «нефтяной иглы». Очевидно, что уже сейчас Эр-Рияд готовится к жизни в новых реалиях, когда 80% экспорта саудитов окажутся никому не нужны.