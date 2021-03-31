Под Ростовом завершился очередной этап конкурса АрМИ — 2021

Ростов-на-Дону, 31 марта. Окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ — 2021 в Ростовской области подошел к концу.

Снайперы на полигоне Кадамовский выполнили такие упражнения, как «Квалификация», «Стрельба из неудобных положений», «Чехарда», «Снайпер в наступлении и обороне в ночное время» и «Пирамида». После этого военнослужащие приняли участие в конкурсе полевой выучки и посоревновались в стрельбе в ночное время суток с расстояний от 200 до 800 метров. Заключительным этапом состязаний стала сдача нормативов по физической подготовке и тестирование на знание матчасти оружия.

Победителями окружного этапа «Снайперского рубежа» стали военнослужащие армейского Черноморского флота и Каспийской флотилии — в дальнейшем они сразятся за право представлять Южный военный округ (ЮВО) на всероссийском этапе конкурса в мае.

Ранее сообщалось о старте второго этапа всеармейского конкурса «Армейский запас — 2021» в Юрьянском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН).