Одно из самых красивых мест Казахстана попало в объектив дрона. ФАН-ТВ

Горную гряду Урочища Бозжыра, являющейся одной из главных достопримечательностей Казахстана, удалось снять с высоты птичьего полета.

Путешественники по всему миру часто называют Урочище Бозжыра казахстанской Аризоной. В переводе слово «бозжыра» означает «блеклая долина» или «серая земля». Однако в действительности это одно из красивейших мест Казахстана.

Горная гряда находится на дне огромного каньона. По одной из версий, Бозжыра образовалась на месте древнего океана Тетис, существовавшего около 251-66 миллионов лет до нашей эры в период мезозоя. На территории урочища и сейчас можно встретить окаменевшие водоросли, ракушки и даже зубы древних акул.

Гряда скальных образований расположена в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак. Горы разных размеров и форм напоминают и юрту, и подводную лодку, и крепость, а два известняковых пика похожи на «клыки». Словно зубы огромного чудовища они возвышаются над землей более чем на 200 метров.

Скалы урочища образованы песчаником и меловыми пластами. С течением времени горы осыпаются и меняют свою форму. По мнению исследователей, через 5 000 лет они вовсе могут исчезнуть.

Сейчас уникальное природное образование входит в список особо охраняемых территорий региона. Урочище Бозжыра является частью государственного природного заказника «Жабай ушкан».