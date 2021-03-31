Одесский анекдот Норкина про обрезанные сосиски заставил гостей долго смеяться

Москва, 31 марта. Ведущий Андрей Норкин в очередной раз покорил студию передачи «Место встречи» традиционной шуткой. На этот раз журналист рассказал анекдот про сосиски.

В эфире разгорелась жаркая дискуссия по поводу признания государствами своих исторических ошибок. Накал в студии не снижался, участники высказывали различные мнения по этому вопросу. Норкин решил закончить обсуждения на ток-шоу «мирным» анекдотом.

«Яша утром заходит на кухню, где его жена готовит завтрак. Он смотрит на жену и спрашивает ее: «Почему ты, когда варишь сосиски, отрезаешь им кончики?» — начал рассказывать шутку телеведущий.

Супруга Яши пояснила, что не знает причины такого способа готовки, но ее так научила мать. Тогда мужчина решил переадресовать вопрос теще. Однако Яша получил аналогичный ответ от матери супруги и позвонил бабушке.

«Инна Самуиловна! Почему ваши дочь и внучка отрезают кончики сосисок и говорят, что вы их научили этому?» — передал слова Яши Норкин с характерной «одесской» интонацией.

Бабушка дала поразительный ответ. Она поинтересовалась, варит ли семейство до сих пор сосиски в ее маленькой кастрюле, окончил анекдот телеведущий. Гости студии долго смеялись над свежей искрометной шуткой телеведущего.

Ранее журналист вспомнил шутку президента России Владимира Путина. Норкин рассказал о новой интерпретации шутки, где фигурируют глава государства и министр обороны РФ Сергей Шойгу.