Военный эксперт нашел объяснение появления «огромной дыры» рядом с АПЛ ВМФ России

Москва, 31 марта. Капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров раскрыл происхождение «огромной дыры» рядом с российской подлодкой в Арктическом регионе.

Ранее журналисты The Drive обратили внимание на спутниковый снимок российской подлодки, опубликованный в Twitter. На нем видно, как одна из отечественных субмарин всплывает из-подо льда рядом с огромной полыньей диаметром не менее 24 метров. «Огромная дыра», как ее окрестили на Западе, появилась во время проведения совместной Арктической экспедиции Минобороны и Русского географического общества «Умка — 2021».

В The Drive предположили, что полынья необходима российским военным для обеспечения пуска баллистических ракет, однако военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу» опроверг эту версию, объяснив, зачем подводники образуют дыру во льдах взрывом торпеды.

«Во-первых, чтобы подлодка просто могла всплыть на поверхность. А во-вторых, как это предположил The Drive, для пуска межконтинентальной ракеты. Хотя, если, к примеру, речь идет о ракете «Булава», то ее можно пускать из-подо льда, даже не всплывая. То есть можно предварительно не взрывать лед торпедой и не делать полынью для всплытия. Эта ракета имеет так называемый противоледный колпак — защиту, которая спокойно пробивает лед», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в данном конкретном случае участники маневров не осуществляли стрельб, а просто всплывали — именно для этого подводникам понадобилось сделать полынью. По словам Гундарова, от взрыва торпеды лед, как правило, трескается, и подлодка может продавить его при всплытии с помощью пробочной рубки, оснащенной спецзащитой.

Ранее маневры российских субмарин в Арктике назвали высшим мастерством.