Путин: ЦБ должен самостоятельно принимать решение о ключевой ставке

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, кто должен принимать решения по регулированию уровня ключевой процентной ставки в стране.

Данный вопрос находится в компетенции Центрального банка России. Об этом стало известно из слов главы государства в ходе совещания с правительством в среду.

«Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора», — добавил российский лидер.

Таким образом президент страны прокомментировал слова врио главы Мордовии Артема Здунова, который заявил о повышении стоимости обслуживания коммерческих кредитов регионов.

Также 31 марта президент России обозначил срок восстановления рынка труда. Показатели должны восстановиться до уровня 2019-го года к концу текущего, заявил Владимир Путин.