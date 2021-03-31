Директор «Невского центра» рассказала, как российские ТЦ пережили пандемию 



Санкт-Петербург, 31 марта. С какими трудностям столкнулись многие торговые центры России во время пандемии коронавируса, рассказала член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В 2020 году бизнес столкнулся с беспрецедентной ситуацией. В частности, индустрия торговых центров столкнулась с большими ограничениями. В первую волну не работали до 90% арендаторов. И до сих пор в ТЦ действует ограничения на фудкорты — запрещена посадка на 50% от общего числа мест. Поэтому в торговых комплексах падает трафик, и соответственно падает выручка. В этой связи торговые комплексы ждут от государства меры поддержки, которые, к сожалению, не получили ни в первую, ни во вторую волну пандемии», — сообщила Дарья Ветрова.

По ее словам, отсутствие мер государственной поддержки связано с некоторыми ограничениями по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Так, торговые центры должны были отвечать определенным ОКВЭДам, только тогда они могли получить меры поддержки.

«К сожалению, именно «Невский центр» столкнулся с ситуацией невозможности получения мер поддержки. Хотя, с законодательной точки зрения, торговые центры были обязаны оказывать поддержку арендаторам из наиболее пострадавших отраслей. Сейчас благодаря «Деловой России» мы обратились к органам власти с целью получения необходимой поддержки во вторую волну пандемии, в частности по вопросу налога на имущество. Потому что с 2021 года налог на имущество бизнеса увеличился на 0,25%. То есть в 2020 году размер налога составлял 1,25%, сейчас же будет составлять 1,5%», — рассказала директор ТК «Невский центр».

Она отметила, что таким образом хочет добиться баланса поддержки. Так как многие российские ТЦ поддержали арендаторов, обеспечивая их скидками, в свою очередь торговые центры хотят так же получить поддержку от государства по налогу на имущество в связи со снижением выручки в 2020 году.

«Если говорить о всей индустрии торговых центров, то сегодня снижение выручки доходит до 40% за целый год. В отдельные месяцы самых серьезных ограничений выручка падала до 90%», — отметила Дарья Ветрова.

Ранее ФАН сообщал, что ТЦ Петербурга возобновили работу пунктов вакцинации от COVID-19.