ЛГБТ-студенты подали в суд на Департамент образования США за дискриминацию

Вашингтон, 31 марта. ЛГБТ-студенты потребовали корректировки закона о гражданских правах в США. Учащиеся подали в суд, чтобы оспорить религиозную поправку к разделу IX указанного документа.

Университет Свободы в США ответит за дискриминацию ЛГБТ-студентов в суде. Учащиеся подали коллективный иск на департамент образования, обвинив государственное учреждение в попустительстве дискриминации молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об уязвимых местах федерального закона о гражданских правах США сообщает NBC News.

Нормативный акт запрещает дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации, однако его IX раздел содержит исключение для религиозных организаций. Таким образом, в «щекотливое» положение попал Университет Свободы — частный американский вуз христианской евангельской баптистской конгрегации. Высшее учебное заведение оказывало ЛГБТ-студентам услуги конверсионной терапии, однако будучи религиозной организацией, предоставляло их в своеобразном формате. Этот факт и вызвал недовольство многих студентов, которые усмотрели в стенах университета дискриминацию.

Один из подписавшихся под иском Лукас У. заявил, что когда он посетил кампус перед поступлением, то увидел рекламу «борьбы с однополым влечением». По словам студента, Университет Свободы является «полностью гомофобным учреждением». Он отметил, что в дополнение к предложению конверсионной терапии в форме студенческого клуба у него также было несколько классов, которые преподавали «зло гомосексуального образа жизни».

«Группа конверсионной терапии и культура свободы усиливали и усугубляли чувства ненависти к себе, чувства стыда, вины и тревоги, на деконструкцию которых, в конечном счете, уходили годы», — пожаловался студент.

Другие студенты также утверждали, что столкнулись с дискриминацией в 25 финансируемых из федерального бюджета христианских колледжах и университетах в 18 штатах. При этом многие выбрали именно Университет Свободы, потому что действительно верили, что могут стать там другими.

Пресс-секретарь Министерства образования заявил, что администрация Байдена «полностью привержена равному доступу к образованию для всех студентов». В то же время многие христианские колледжи и университеты получают федеральное финансирование и по-прежнему могут проводить политику, которая, например, запрещает однополые отношения в кампусе.

В иске студентов утверждается, что «религиозная поправка» является неконституционной. Она позволяет департаменту образования «нарушать свои обязанности» по отношению к студентам ЛГБТ в религиозных колледжах и университетах. Конечная цель иска — отменить поправку в разделе IX федерального закона о гражданских правах в США.