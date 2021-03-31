Раскрыта причина отказа Богомолова от работы с Собчак на одной сцене

Москва, 31 марта. Известный режиссер Константин Богомолов отказался от работы на премии «Жара» вместе со своей супругой Ксенией Собчак. Причину он назвал в интервью.

Организаторы престижной музыкальной премии еще год назад объявили ведущих. Однако из-за пандемии вручение пришлось перенести, а всего за несколько дней до награждения состав ведущих вынуждены были изменить.

Изначально ведущими «Жары» должны были стать журналистка Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов. Однако в день вручения наград состоится премьера спектакля «Кармен» на сцене в Перми. Для режиссера это станет первой большой оперной постановкой. По инсайдерской информации гонорар постановщика за проект составляет порядка 1,3 миллиона рублей.

Организаторам мероприятия пришлось в срочном порядке искать партнера, который может составить пару Собчак. В итоге выбор остановился на поп-короле Филиппе Киркорове, пишет "Стархит" со ссылкой на свои источники.

Музыкальная премия «Жара» пройдет на сцене «Крокус Сити Холла» 4 апреля. В мероприятии примут участие все ведущие артисты отечественной популярной сцены.

Пермский театр оперы и балета представит новую версию оперы «Кармен», над которой долгое время трудились постановщик Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина. Премьеры будут проходить 3, 4, 6 и 7 апреля.