Суд арестовал замглавы правительства Ставрополья Петрашова по делу о мошенничестве

Москва, 31 марта. Столичный дворец правосудия избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в мошенничестве замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова.

Следователи, занимающиеся делом чиновника, смогли добиться его ареста. Московский суд удовлетворил ходатайство СК о заключении фигуранта уголовного дела о мошенничестве под стражу. Петрашов будет находиться в СИЗО, пока против него ведется расследование.

По данным СК, замглавы правительства Ставрополья причастен к хищению денежных средств и мошенничеству. В период с 2013 по 2015 год он взял 130 млн рублей, пообещав помочь предпринимателям заключить контракт на обустройство нефтяных и газовых месторождений.