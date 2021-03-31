Ветеринары опасаются второй волны массового избавления от животных



Ветврачи обеспокоены последними сообщениями о том, что третья волна коронавируса затронет домашних животных. По мнению многих ветеринаров, это может привести к «истерии» прошлого года, когда люди массово избавлялись от домашних любимцев. При этом даже новая и пока единственная в мире вакцина для животных от коронавируса не спасет. Если одни хозяева не жалеют ни времени, ни денег для своего «члена семьи», то другие решат просто от него избавиться, чтобы не платить за еще одну прививку.

«В прошлом году, когда это все начиналось, я и мои коллеги чуть ли не с транспарантами выходили, что нет у домашних животных восприимчивости к человеческому коронавирусу. Потому что началось бы просто массовое выбрасывание животных. С этой проблемой мы столкнулись, люди начали выбрасывать, начали бояться этих животных. Сейчас может начаться вторая волна. Мы скажем — надо вакцинировать. А кто-то не захочет этого делать», — рассказал ФАН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам Шелякова, на данный момент нет ни одного документально заверенного случая заражения от кошки или собаки. Но сами слухи уже наделали немало бед. Достаточно вспомнить прошлогоднюю трагедию в Дании, где было уничтожено 2,5 миллиона норок. Хотя власти страны позднее и признали о допущенной ошибке.

«Коронавирусная инфекция у животных известна более 50 лет. Известна потому что развитие науки микробиологии совпало с этапом, когда ее обнаружили. А сколько она существует? Никогда она не рассматривалась, как особо опасная. У кошек, например, по разным данным от 80 до 100 процентов являются носителями коронавируса. И никакого вымирания вида», — продолжает собеседник.

Напомним, ранее стало известно о регистрации первой в мире вакцины для плотоядных животных от коронавируса. Торговое название препарата «Карнивак-Ков» и создан он российскими учеными в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Сразу после официального заявления Россельхознадзора, многие ветсайты чуть не рухнули от наплыва желающих сделать предварительный заказ.