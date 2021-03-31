Китай укрепляет позиции в Ливии на фоне политических перемен

Китай планирует вновь открыть свое дипломатическое представительство в ливийской столице в ближайшее время, сообщил посол страны Ли Чжигоу.

Как это скажется на отношениях двух государств и как стратегия КНР может воспрепятствовать геополитическим интересам Турции — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Планы Пекина

По словам посла Ли Чжигоу, Китай хочет поддержать экономику Ливии и обеспечить реализацию ряда проектов по восстановлению разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры.

На встрече с заместителем председателя Президентского совета Абдаллой Хусейном аль-Лафи дипломат КНР также обсудил вопрос поставок партии китайской вакцины от коронавируса в координации с переходным Правительством национального единства.

Кроме того, Ли Чжигоу отметил, что открытие посольства обеспечит возможности для расширения двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, телекоммуникаций и электроэнергетики.

Интересы Китая в Африке

Китай последние два десятилетия последовательно наращивает свое присутствие на Африканском континенте. За это время он стал одним из ведущих торговых и финансовых партнеров целого ряда стран. Большинство экспертов связывают такое изменение вектора внешней политики Пекина с неудачным опытом в инвестировании на Ближнем Востоке, где огромные вложения не оправдались из-за геополитической нестабильности региона.

Власти Поднебесной в 2018 году анонсировали планы по увеличению товарооборота с государствами Африки. При этом интересы КНР распространились не только на страны с большим потенциалом природных ресурсов, но и на достаточно малопривлекательные со стратегической точки зрения. С 2010 года значительно возросли китайские стипендии для обучения африканских студентов, по большей части это коснулось инженерных специальностей. Вслед за вступлением в БРИКС в 2011 году запускались программы поддержки в восстановлении инфраструктуры в Кении, Танзании, Эфиопии и ЮАР. Таким образом Пекин постепенно укреплял влияние на континенте.

В последние месяцы КНР серьезно активизировалась в Ливии, после того как в североафриканском государстве произошли большие политические изменения. Прекращение боестолкновений, заключение женевских соглашений, возобновление добычи и экспорта нефти, а также формирование переходного правительства, которое возглавил новый премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба, создали благодатную почву для китайского бизнеса.

Конкуренция с Турцией

Планы Китая в Ливии пересекаются с интересами Анкары, которая уже давно претендует на роль ключевого партнера Триполи в различных сферах. Еще до «арабской весны» 2011 года турецкие компании осваивали местный рынок. После эскалации напряженности в североафриканском государстве Реджеп Тайип Эрдоган не отказался от геополитических амбиций и извлек определенную пользу из нестабильности, заключив ряд неоднозначных, но крайне выгодных для себя соглашений с бывшим главой Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.

На фоне последних политических перемен и ухода в отставку Сарраджа Турция несколько утратила свои позиции в Ливии. На сегодняшний день нельзя точно сказать, как эта конкуренция скажется на ослабленной кризисом стране. Очевидно, что планы на доминирование в североафриканском регионе у сторон довольно большие и они не ограничиваются одними только строительными контрактами.

Последствия для Ливии

При правильном подходе новый кабинет министров Дабибы может извлечь определенную пользу из этого, используя поступления извне на восстановление инфраструктурных объектов и населенных пунктов. Вместе с этим имеются риски, поскольку внешнее влияние может негативно сказаться на работе переходного правительства, первостепенной задачей которого остается объединение населения и проведение президентских и парламентских выборов в декабре 2021 года.

Сейчас ливийская экономика остро нуждается в зарубежных инвестициях и поддержке международного сообщества. За годы разобщенности и противостояния разрушены дороги, мосты, медицинские учреждения, школы, целые города. Безусловно, в короткие сроки решить все эти проблемы самостоятельно практически невозможно. Перед временным правительством стоит непростая задача — грамотно реализовать открывающиеся возможности, действуя исключительно в интересах населения, и не стать при этом пешкой в геополитической игре Турции и Китая в североафриканском регионе.