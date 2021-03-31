Участники Евро-2020 смогут проводить по пять замен

Ньон, 31 марта. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе состоявшегося заседания разрешил делать по пять замен во время матчей Евро-2020.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что члены исполкома организации единогласно одобрили использование пяти замен в играх предстоящего чемпионата Европы по футболу, а также в поединках финальной стадии Лиги наций 2021 года и в стыковых матчах за право остаться в Лиге C этого же турнира. Действие этого правила оставили в силе в связи с тем, что пандемия коронавируса по-прежнему влияет на национальный и международный календари. Стоит отметить, что проводить пять замен также можно и в отборочных матчах ЧМ-2022.

Евро-2020 пройдет в 12 городах континента, в том числе и Санкт-Петербурге. Стадион «Газпром Арена» примет четыре матча турнира. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Португалии.