Песков: Путин сдал декларацию о доходах за 2020 год

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин и сотрудники администрации главы страны сдали декларации о доходах за 2020 год.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Сдали (декларации. — Прим. ред.). Они будут опубликованы в установленные сроки», — подчеркнул представитель Кремля.

Отмечается, что по закону высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе каждый год до 1 апреля. После проверки деклараций эта информация публикуется на официальных сайтах соответствующих органов власти.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым.