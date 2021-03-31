Составлен список ставших в России дефицитными автомобилей

Москва, 31 марта. Рынок новых и подержанных автомобилей испытывает дефицит некоторых моделей, возникший на фоне пандемии коронавируса в России. Составлен список таких машин.

Пандемия коронавируса в России сказалась на среднем размере выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили, выросшем более чем на 20%. Как рассказал в эфире «Радио 1» руководитель проекта «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников, пандемия нанесла отрасли ощутимый урон, выраженный в росте цен на иномарки. Это в свою очередь сказалось на возможностях людей приобрести машину, не откладывая это решение на завтра. Все эти факторы провоцируют дефицит некоторых автомобилей.

Среди таких авто эксперт назвал Hyundai Creta, а также Lada Vesta и Lada Xray в интересных комплектациях с мультимедийной системой. Очереди на эти автомобили могут затягиваться на месяцы. Хуже дела обстоят с более дорогими автомобилями, стоимость которых составляет порядка 10 млн рублей — за ними люди могут стоять в очередях по полгода.

Накануне аналитики составили список автомобилей, наиболее пригодных к эксплуатации в условиях российских дорог. Список возглавил Renault Logan.