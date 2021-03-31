Трех медвежат-сирот приютил Сибирский зоопарк в Иркутске

Иркутск, 31 марта. Сотрудники Сибирского зоопарка приютили трех медвежат, оставшихся без мамы. Они уже могут есть самостоятельно, но требуют повышенного внимания.

Сейчас мохнатая тройня живет в Солнечном, где для них созданы необходимые условия. Через несколько недель мишек перевезут в Листвянку — зоопарк, расположенный на берегу Байкала, говорится в Instagram учреждения.

Ежегодно взрослые медведи гибнут от рук браконьеров, а их берлоги разрушаются во время лесозаготовок. Малышей спасают зоозащитники, которые передают их в зоопарки и питомники. После реабилитации медвежат выпускают на волю — в Иркутской области есть заповедные места, куда не добрался человек. Главная задача — сохранить животным когти, зубы и инстинкты.

В Карелии лесорубы спасли медвежат, брошенных матерью — она сбежала, испугавшись резких звуков. Малышей приютили сотрудники зоопарка «Черные камни» в Сортавальском поселении.