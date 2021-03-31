Екатерина Гордон занялась делом девочки, которую несколько лет подряд насиловал рабочий

Москва, 31 марта. Юрист Екатерина Гордон занялась делом девушки, которая стала жертвой педофила-разнорабочего из Узбекистана. Приемная мать пострадавшей, вероятно, скрывала факт преступления.

Шокирующая история произошла в подмосковном городе Истра. Пострадавшая утверждает, что мужчина, работавший в их доме, насиловал ее по несколько раз в месяц в течение трех лет. Все это удавалось скрывать до тех пор, пока в 2018 году в возрасте 15 лет девушка не забеременела, однако через три года при загадочных обстоятельствах малыш погиб.

Екатерина Гордон взялась за непростую ситуацию и рассказала в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что полностью поддерживает жертву. Она отметила, что ее компания бесплатно защищает интересы потерпевшей.

«Моя компания бесплатно защищает интересы Наташи Александровой, я ей абсолютно верю. Когда-то я с ней связалась, потому что общественники попросили, рассказали мне эту историю, я подумала, что это просто дикость. Сегодня было написано заявление в полицию по поводу того, что в свое время ее изнасиловал рабочий, который жил у приемной матери. Собственно говоря, так и появился ребенок у Наташи», — отметила юрист.

Потеряв ребенка, девушка переехала в Ленинградскую область. Сначала она стала рассказывать свою версию случившегося в социальных сетях, а потом обратилась в правоохранительные органы. При этом приемная мать пострадавшей тоже готовит встречное заявление, но уже о клевете. Оценивая характер потерпевшей, она рассказала о ее «безалаберном поведении».

Гордон, в свою очередь, заявила, что женщина просила свою дочь не распространяться о рождении ребенка. Однако девушка все же решилась и поведала свою трагическую историю.

«Ее мать просила никому не рассказывать эту историю, но она решила спустя время рассказать, и ребенок уже, как вы знаете, погиб. Я думаю, что она в этом права. Наташа сама написала заявление в полицию», — подытожила собеседница издания.

ФАН также удалось выяснить, что жертву педофила-рабочего насильно отправили в Египет к арабу-мусульманину. Там ее выдали замуж в 17 лет.