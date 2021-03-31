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Екатерина Гордон занялась делом девочки, которую несколько лет подряд насиловал рабочий

Екатерина Гордон занялась делом девочки, которую несколько лет подряд насиловал рабочий

Москва, 31 марта. Юрист Екатерина Гордон занялась делом девушки, которая стала жертвой педофила-разнорабочего из Узбекистана. Приемная мать пострадавшей, вероятно, скрывала факт преступления.

Шокирующая история произошла в подмосковном городе Истра. Пострадавшая утверждает, что мужчина, работавший в их доме, насиловал ее по несколько раз в месяц в течение трех лет. Все это удавалось скрывать до тех пор, пока в 2018 году в возрасте 15 лет девушка не забеременела, однако через три года при загадочных обстоятельствах малыш погиб.

Екатерина Гордон взялась за непростую ситуацию и рассказала в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что полностью поддерживает жертву. Она отметила, что ее компания бесплатно защищает интересы потерпевшей.

«Моя компания бесплатно защищает интересы Наташи Александровой, я ей абсолютно верю. Когда-то я с ней связалась, потому что общественники попросили, рассказали мне эту историю, я подумала, что это просто дикость. Сегодня было написано заявление в полицию по поводу того, что в свое время ее изнасиловал рабочий, который жил у приемной матери. Собственно говоря, так и появился ребенок у Наташи», — отметила юрист.

Потеряв ребенка, девушка переехала в Ленинградскую область. Сначала она стала рассказывать свою версию случившегося в социальных сетях, а потом обратилась в правоохранительные органы. При этом приемная мать пострадавшей тоже готовит встречное заявление, но уже о клевете. Оценивая характер потерпевшей, она рассказала о ее «безалаберном поведении».

Гордон, в свою очередь, заявила, что женщина просила свою дочь не распространяться о рождении ребенка. Однако девушка все же решилась и поведала свою трагическую историю.

«Ее мать просила никому не рассказывать эту историю, но она решила спустя время рассказать, и ребенок уже, как вы знаете, погиб. Я думаю, что она в этом права. Наташа сама написала заявление в полицию», — подытожила собеседница издания.

ФАН также удалось выяснить, что жертву педофила-рабочего насильно отправили в Египет к арабу-мусульманину. Там ее выдали замуж в 17 лет.

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