Путин оценил ситуацию с восстановлением российской экономики

Москва, 31 марта. Тенденции к восстановлению российской экономики только закрепляются, заявил президент России Владимир Путин.

Уверенный рост деловой активности наметился не во всех регионах страны, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна, отметил глава государства в ходе совещания с членами правительства. Также он напомнил кабмину о поручении разработать концепцию программы инфраструктурного развития субъектов и проработать аспекты ее финансирования. Кроме того, Путин сообщил, что хотел бы заслушать отчеты губернаторов о состоянии дел в регионах, а также их предложения по стабилизации финансов и повышению темпов экономического роста.

Для увеличения финансовой устойчивости регионов могут понадобиться дополнительные шаги. Также Путин напомнил, что многие решения были приняты в период пандемии коронавируса.

Президент распорядился, чтобы перед посланием Федеральному собранию была подготовлена информация о поддержке регионов страны. Выполнить это поручение необходимо за две недели. Глава государства учтет эти данные в послании парламенту.