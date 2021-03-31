Глава Генштаба ВС России обсудил ряд вопросов с американским коллегой

Москва, 31 марта. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону ряд вопросов с коллегой из США Марком Милли, сообщили в Минобороны России.

Разговор прошел в телефонном режиме, он состоялся по инициативе американской стороны. Герасимов и Милли обсудили ряд вопросов, которые представляют интерес для двух государств, говорится в сообщении военного ведомства.

«Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — заявили в МО России.

Предыдущие переговоры между Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли состоялись в январе 2021 года. Были затронуты темы поддержания безопасности и стабильности в различных регионах мира.

Герасимов ранее провел встречу с коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым в Москве.