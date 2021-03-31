Еврокомиссар рассказал о подаче судебного иска против Польши

Брюссель, 31 марта. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы в стране.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ЕК начала устранять нарушения в польском законе.

«Еврокомиссия приняла важное решение по защите прав судей и правового государства в Польше, Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши <...> Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системы, который вступил в силу в феврале 2020 года», — рассказал Рейндерс.

Еврокомиссар подчеркнул, что закон о реформе судебной системы Варшавы подрывает ее независимость и позволяет оказывать давление на судей.

Ранее сообщалось, что Берлин попросил Еврокомиссию закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне.