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Россиянам рассказали, какие продукты могут разрушить зубную эмаль

Россиянам рассказали, какие продукты могут разрушить зубную эмаль

Москва, 31 марта. Список продуктов, которые могут разрушить зубную эмаль в ротовой полости человека, перечислила врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Чаще всего к такой категории пищи относятся кислые продукты, в числе которых цитрусовые и яблочный сок, поделилась эксперт в эфире «Радио 1». Также на эмаль пагубно влияют газированные напитки с высоким содержаниям сахара, добавила Автандилян.

«Можно откорректировать свое питание, а при необходимости полностью изменить рацион. Нужно употреблять в пищу продукты, которые содержат большое количество витаминов и микроэлементов», — добавила стоматолог.

Избежать проблем с зубной эмалью также поможет лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, уточнила эксперт. По мнению Автандилян, пагубное воздействие на зубы оказывают и эндокринные заболевания.

Кальций и витамин D поддерживают здоровье костей. О том, чем опасен их дефицит, ранее рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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