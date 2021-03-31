Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Манижи для Евровидения-2021

Москва, 31 марта. Представители Первого канала ответили председателю Совфеда Валентине Матвиенко на вопрос о ходе голосования на отборе. Информацию предоставили в пресс-службе вещателя.

Политик во время недавнего заседания Совета Федерации выразила недоумение по поводу песни «Русская женщина», которую на Евровидении будет исполнять Манижа. Матвиенко заявила, что не поняла ее смысла. На вопросы о голосовании ответили представители центрального канала.

«Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — отметили в пресс-службе на запрос ТАСС.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Представительница от России будет выступать с хитом Russian Woman в первом полуфинале, который будет транслироваться 18 мая.