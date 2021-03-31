СМИ: Япония внесла в школьные учебники правки в информацию о Курилах

Токио, 31 марта. Изменения, которые имеют отношение к Российской Федерации, вносятся в школьные учебники Японии. В них утверждается, что Курилы являются неотъемлемой японской территорией.

Об этом передает издание The Japan Times. Новый вариант учебников для японских школьников будет содержать данные, которые отражают современную риторику Токио в отношении Курильских островов. Утверждается, что российские территории и архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море якобы являются неотъемлемой частью Японии, передает «ПолитРоссия».

«В учебниках должно сообщаться, что Япония прилагает усилия для решения территориальных вопросов по островам, контролируемым Россией», — пишут журналисты издания.

Соответствующее предложение о внесении правок в школьные учебники озвучило Министерство образования Японии. Представители ведомства выявили ряд претензий к качеству учебных материалов. В министерстве считают, что старые формулировки могли привести к недопониманию в свете международного права.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин напомнил японскому премьер-министру Есихидэ Суге, что Россия готова подписать мирный договор без каких-либо условий.