Аналитики NI указали на проблемы НАТО из-за «Искандеров» под Калининградом

Вашингтон, 31 марта. Размещение российских ОТРК «Искандер-М» в Калининградской области становится серьезной проблемой для НАТО, потому что регион превращается в вооруженную крепость.

На это обратили внимание аналитики американского издания The National Interest (NI). Они напомнили, что в Калининградской области были развернуты пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые могут поразить обозначенную цель на расстоянии до 500 километров с невероятной точностью.

Они также отметили, что войска береговой обороны России были вооружены противокорабельными комплексами «Бал-Э» и «Бастион-П», которые являются серьезными противниками для любых кораблей, находящихся даже за сотни километров от береговой линии. По мнению экспертов, попытки захватить регион обернутся жестким ответом России.

При этом воздушное пространство над регионом от провокаций НАТО защищает чрезвычайно плотная сеть ПВО, состоящая из систем С-300 и С-400 большой дальности, а также комплексов «Панцирь».

В публикации издания говорится, что в случае военного противостояния между НАТО и Россией размещенное в Калининградской области вооружение станет препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных войск через Польшу и Балтийское море.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Калининградская область является своего рода «костью в горле» у США и Североатлантического альянса, пишет сайт 360tv.ru.