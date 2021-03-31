Адвокат Жорин оценил шансы Лободы засудить хирурга за отметку в Instagram

Звездный адвокат Сергей Жорин в комментарии ФАН оценил шансы певицы Светланы Лободы отсудить компенсацию у пластического хирурга из Узбекистана Нодира Ибатова. Врач опубликовал в Instagram результаты ринопластики у девушки, внешне похожей на Лободу, и отметил на видео аккаунт певицы.

Хирург сообщил в Instagram, что получил письмо с требованием выплатить компенсацию в 172 тысячи долларов. Ибатов признался, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку документ не подписан именем юриста.

Если Лобода все-таки решит подать на хирурга в суд, то у нее есть шансы добиться справедливости, считает Жорин. По словам адвоката, Лобода может потребовать опровержения и получить компенсацию.

«В порядке статьи 150 Гражданского кодекса РФ «Нематериальные блага» и статьи 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» можно добиваться опровержения информации, даже если в ней отсутствует порочащий характер. В данном случае Лободе нужно будет доказать, что конкретным человеком была распространена информация, не соответствующая действительности. Для того, чтобы связать все эти вещи, придется обращаться к специалистам — лингвистам, психологам», — объяснил юрист.

Жорин отметил, что Лободе придется доказывать виновность врача в распространении ложной информации.

«Несмотря на то, что эти вещи очевидны, бремя доказывания будет лежать на истце. Она должна позаботиться, как она докажет, что хирург умышленно распространил информацию о том, что она якобы у него сделала операцию. Если она докажет, то она может просить опровержения и удаления информации. Баснословных денег она не сможет взыскать, но внутреннее удовлетворение получит», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Светлана Лобода рассказала, что за время карантина набрала пару лишних килограммов. Теперь звезда приводит себя в форму. Сейчас Лобода не позволяет себе есть ни сладкого, ни мучного. Успехи артистки уже оценивают ее фанаты.