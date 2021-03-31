Михаил Цивин ответил «сестре» Дрожжиной о цыганских корнях



Москва, 31 марта. Михаил Цивин отрицает родство с Еленой, появившейся в эфире Андрея Малахова и заявившей, что мать Дрожжиной была цыганкой. По словам Михаила Семеновича, эта женщина не является ей сестрой. А сведения о зарабатывании родительницы Дрожжиной гаданием на рынке вообще выходят за грани разумного. Мама Натальи Дрожжиной была женой кадрового офицера, да и цыганских корней у нее нет.

«Приехала из какой-то глубинки якобы Натальи Георгиевны сестра, которую она никогда в жизни не видела. Она рассказала, что мама Натальи Георгиевны цыганка. Гадала на рынке и торговала. Это жена полковника, руководителя военной части! Наташина мама — с литовскими корнями. Да, они жили когда-то в Молдавии, так это отец военный был, он много переезжал. Зачем Наталья Георгиевна оставляет наследство Марии Баталовой, когда у нас самих столько родственников!» — рассказал ФАН Михаил Цивин.

Девичье имя матери Натальи Дрожжиной Бируте Мариановна Лупейко, судя по генеалогическому древу, она родилась в Белоруссии, в их роду много военных. В семье сохранилось несколько документов, подтверждающих личность матери.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Семейная пара Дрожжина и Цивин проходят по делу в качестве обвиняемых.