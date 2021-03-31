Промышленники Санкт-Петербурга отбились от COVID-19 при помощи дисциплины

Санкт-Петербург, 31 марта. Промышленные предприятия Санкт-Петербурга не остановились во время пандемии коронавируса благодаря соблюдению санитарных норм. Об этом рассказали заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ольга Горышина и координатор «Деловой России» Дмитрий Панов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Предприятия были заинтересованы в вакцинации, и, разумеется, вся работа на них проводилась, потому что промышленность не останавливалась», — прокомментировала Ольга Горышина.

По ее словам, отечественные предприятия оперативно реагировали на ситуацию по распространению коронавируса, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Сообщение Горышиной подтвердил и координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Промышленные предприятия оказались наиболее дисциплинированными, потому что был диалог, какие отрасли закрывать. Как вы знаете, в стране во многих регионах остановились строительные работы. В Санкт-Петербурге такого не было. Промышленникам сказали: если не соблюдать санитарные нормы, вас закроют. Поэтому предприятия сразу закупили для своих сотрудников защитные средства», — рассказал Панов.

Ранее в материале ФАН сообщалось, что Европа сейчас находится в начале очередной вспышки COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты развития эпидемиологической ситуации в Евросоюзе. В настоящее время во многих странах вновь наблюдается рост числа случаев заражения среди населения.