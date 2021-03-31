Ее хотели демонтировать и пытались продать: история грандиозной Эйфелевой башни

Всемирно известная достопримечательность — Эйфелева башня — сегодня празднует свой 132-й день рождения. За годы существования она успела стать главный символом Парижа, увидеть который съезжаются тысячи туристов.

Эйфелева башня (la tour Eiffel), названная так в честь своего создателя Гюстава Эйфеля, была возведена в Париже ко Всемирной выставке 1889 года. Соавторами проекта стали инженеры Морис Кехлен и Эмиль Нугье, а также архитектор Стефан Совестр.

Сооружение возвели в максимально сжатые сроки: через два с небольшим года усилиями трех сотен рабочих башня была закончена. «Железная леди» (так ее называли парижане) высотой в 300 метров стала самым высоким объектом в мире на то время. Когда в 1957 год на башне установили вышку телецентра, ее высота достигла 320 метров.

18 тысяч металлических деталей, 2,5 миллиона заклепок для их соединения, более 10 тысяч тонн веса — несмотря на внушительные цифры, конструкция кажется легкой и ажурной. Три яруса сооружения находятся на высоте 60, 140 и 275 метров соответственно, и посетители могут подняться наверх по лестнице (1792 ступеньки) или на одном из исторических лифтов, которые работают аж с 1899 года. Одновременно на башне может находиться 10,4 тысячи человек.

При возведении башни Эйфель пользовался необычными строительными хитростями, за которые его критиковала пресса. Французы вообще невзлюбили новый объект: его считали уродливым и безвкусным, абсолютно не вписывающимся в архитектурный ландшафт Парижа. Однако необычная форма башни была обусловлена не художественными соображениями, а соображениями устойчивости конструкции. Благодаря этому «железной леди» не страшен ветер — при порывах до 180 км/час верхушка отклоняется всего на 12 см. А вот жара действует на нее куда губительнее: обращенная к солнцу сторона расширяется так, что верхушка кренится на 18 см.

Гостям французской столицы, в отличие от коренных жителей, строение сразу же пришлось по вкусу. 15 мая 1889 года на башню пустили первых посетителей, и за следующие полгода ее посетили два миллиона человек. За годы, прошедшие с открытия достопримечательности, на нее любовалось более 300 миллионов человек.

Любопытно, что изначально башню планировали демонтировать через 20 лет после постройки. От этого ее спас технический прогресс: конструкцию стали использовать для передачи радиосигналов. В 1903 году с нее провели первый сеанс телеграфной связи, а с 1935 года стали транслировать телевизионные программы.

Для поддержания башни в ее лучшем виде каждые семь лет «красавицу» перекрашивают, используя при этом 57 тонн краски. За время своего существования конструкция была и желтой, и красно-коричневой, но сегодня ее бронзовый оттенок — «коричнево-эйфелевый» — официально запатентован.

На всех четырех сторонах цокольных опор Эйфелевой башни выгравированы имена 72 выдающихся французских ученых и инженеров, в том числе и тех, что принимали участие и проектировании и возведении сооружения. Благодаря высоте башни были сделаны и новые открытия. Например, немецкий физик Теодор Вульф измерил уровень радиации у основания строения и на его вершине. Эти исследования позволили позже открыть космические лучи.

Опыт другого изобретателя — австрийца Франца Райхельта — был куда более плачевным. В 1912 году он прыгнул с первого уровня башни, испытывая парашютную куртку собственного дизайна. К сожалению, парашют не раскрылся и смельчак погиб.

В свое время привлекала башня и совсем неординарных личностей. Так, авантюрист по имени Виктор Люстиг попытался продать достопримечательность. Он наткнулся на заметку в газете, автор которой сетовал на слишком дорогое содержание объекта. С этой заметкой Люстиг отправился к парижским торговцам металлоломом, представился чиновником и принял взятку за право выкупить сооружение. Через несколько месяцев он попытался еще раз провернуть аферу, однако жертвы сообщили в полицию.

Сегодня Эйфелева башня признана самым ценным архитектурным объектом Европы: ее стоимость оценивается в 435 миллиардов евро. Однако ценность «железной леди» измеряется не только этим: она остается самой популярной достопримечательностью Парижа, посмотреть на которую ежегодно съезжаются не меньше шести миллионов человек со всего света.

Ранее ФАН писал о том, что самая известная в мире башня, наоборот, зачастую не оправдывает ожиданий туристов.