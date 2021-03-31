Битва за «Поле дураков»: балаковские власти нашли компромисс с жителями города

В центре города Балаково есть поле, представляющее собой предмет многолетних споров. Огромный участок площадью в десятки тысяч квадратных метров – лакомый кусочек для бизнесменов. Несколько лет назад прежние городские власти пытались передать поле под застройку элитным жильем, чему помешало только отчаянное сопротивление горожан. В администрации давно обещают превратить участок в красивый парк, но сейчас там нет ничего, кроме церкви, площадки под каток и главной городской елки.



Несколько дней назад город снова оказался «на ушах» из-за злосчастного поля, за которым прочно закрепилось ироничное название «Поле дураков». На сайте администрации появилось лаконичное сообщение, к которому прилагался проект центра площадью 1800 квадратных метров, уже прозванного в социальных сетях «сараем» и «хлевом».

«В качестве благоустройства поля, расположенного между пятым и восьмым микрорайонами города Балаково принято решение о необходимости строительства на этой территории муниципального центра культурного развития», — сообщила пресс-служба администрации.

Возмущенные жители города выразили резкое несогласие с тем, что власти решили застроить часть поля, не спросив их мнения. Пенсионерка Тамара Сидорова уверена, что так и не дождется нормального парка в центре города.

«Я живу на проезде Энергетиков, совсем рядом с «Полем дураков». Много лет мечтала, что там будет красивый парк, но уже не верю, что он там появится при моей жизни. Сейчас там просто аккуратный пустырь с парой-тройкой деревьев, максимум, что там делают – подстригают траву да украшают к Новому году. А ведь место замечательное, самый центр города! Ну вложите вы немного денег, сделайте людям красиво! Там ни одной лавочки сейчас, ни одной урны завалящей для мусора. Только собаки бегают, с хозяевами и без. Уверена, что рано или поздно там построят жилье, власть имущие не оставят попыток захватить такое прекрасное место», — отметила пенсионерка.

Правозащитница Наталья Караман также оказалась возмущена инициативой руководства города. По ее словам, застраивать поле нельзя ни в коем случае.

«Как выяснилось, согласно документам, поле разделили на несколько участков под разнообразную разрешенную застройку еще в 2016 году, но никому об этом не сказали. А теперь поздно разбираться, все сроки давно уже ушли. Этот центр, который запланировали – он огромный, все коммунальные платежи лягут тяжелым бременем на и без того небогатый город. К тому же учреждений культуры у нас хватает, ни разу не слышала, чтобы туда кто-то не мог попасть из-за очередей. Поймите: это рекреационная зона, где ни в коем случае нельзя ничего строить. Данная информация указана в плане застройки города, который, будем честными, уже нарушали. И ничего хорошего этого не принесло», — заявила правозащитница.

Глава Балаковского района Александр Соловьев оперативно отреагировал на общественное недовольство, пообещав, что без решения жителей ничего построено не будет.

«Тайком ничего не происходит. На самом деле парк остается как парк, и никакого другого видения по сохранению парка и последующей реализации нет. На протяжении полугода мы проводим активные переговоры с крупнейшими предприятиями района. Не хочется забегать вперед. Касаемо строительства культурного центра, это небольшой проект. Естественно, обсуждение с жителями сделаем. Мы вывесим на сайте предложение, но решение, конечно, остается за людьми», — подчеркнул чиновник.

Конфликтную ситуацию окончательно разрешило заседание градостроительного совета. По его итогам власть вынесла решение, полностью устроившее большую часть жителей Балаково.

«На совете абсолютно все опытные архитекторы высказались против строительства культурного центра на «Поле дураков». Они отметили, что задачу по размещению там парка нужно все-таки решить, причем не затягивая этот вопрос на долгие годы. Архитекторы добавили, что больше 20 лет отстаивают поле именно для парка и не позволят, чтобы там сделали что-то другое. Стоит отдать должное и администрации, которая услышала все доводы архитекторов и приняла их во внимание. Как итог – культурный центр на поле строить не будут, найдут ему другое место. Задача уже решается», — рассказала Караман.

Таким образом, можно подвести обнадеживающий итог: власти и жители Балаково нашли компромисс, который устраивает всех. Поле останется нетронутым, культурный центр вырастет в другой части города. Именно так, в представлении обычного человека, и должна работать демократия. Будем надеяться, что и остальные спорные вопросы в Балаково будут решаться в подобном ключе.



