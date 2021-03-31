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ФАН узнал, как крупная онлайн-школа в России обманывает своих учеников

ФАН узнал, как крупная онлайн-школа обманывает своих учеников

2020 год запомнился россиянам самоизоляцией, а также массовым переходом к дистанционной работе и онлайн-образованию. Пандемия показала преимущества удаленных профессий — в связи с этим в сети появляется все больше предложений освоить новые современные специальности, такие как интернет-маркетолог, SMM-менеджер, копирайтер.

Корреспондент ФАН изучил заманчивые предложения, которые обещают увеличение дохода до 1,5-2 миллионов в год, а также расследовал законность деятельности одной из популярных в России онлайн-школ — школы современных профессий «Интерра».

Необходимость государственной лицензии

Для правовой оценки образовательной деятельности организации журналист в первую очередь обратился к официальному сайту Федеральной налоговой службы (ФНС). После ввода данных, указанных на сайте онлайн-школы и в типовом договоре, были получены сведения о компании. По форме ведения бизнеса это ИП, при этом никаких данных по государственной лицензии не представлено.

ФАН узнал, как крупная онлайн-школа обманывает своих учеников

Важно отметить, что согласно законодательству РФ, индивидуальным предпринимателям, ведущим образовательную деятельность, не требуется иметь государственную лицензию только в том случае, если речь идет о репетиторстве, когда преподавание ведется одним человеком. Если же индивидуальный предприниматель привлекает других сотрудников, он обязан иметь этот документ.

«При осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности с привлечением педагогических работников им также предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности», — говорится в пункте 5 статьи 32 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации».

Школа «Интерра» явно не вписывается в формат частного репетиторства. На страницах с описаниями различных программ указаны авторы, ведущие и преподаватели курсов. Таким образом, вопрос отсутствия государственной лицензии остается открытым.

ФАН узнал, как крупная онлайн-школа обманывает своих учеников

Более того, сотрудница школы, с которой корреспондент ФАН говорил по телефону, сообщила, что организация предоставляет документ об окончании курсов государственного образца.

«По окончании обучения есть сертификат о прохождении либо сертификат государственного образца, как второе высшее образование», — заявила представитель компании.

Журналисту ФАН также пообещали выслать лицензию школы, но по факту это оказалось лишь аккредитацией частной компании, название которой указывается в удостоверении о повышении квалификации. Образец этого документа представлен в самой презентации курса интернет-маркетолога. Если присмотреться к фото, то видно, что документ выдается не от школы «Интерра», а от лица другой компании.

ФАН обратился за разъяснениями к народному адвокату Леониду Ольшанскому, чтобы понять, можно ли заменить лицензию частной аккредитацией. Юрист подчеркнул, что государственная лицензия необходима для подобной образовательной организации.

«Лицензия может быть только государственная, — заявил собеседник ФАН. — Нужно запросить Министерство высшего образования и науки и узнать, имеется ли лицензия у такой организации».

Поиск в сводном реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки также оказался безрезультатным. Никакой записи о государственной лицензии организации с реквизитами школы «Интерра» не оказалось.

ФАН узнал, как крупная онлайн-школа обманывает своих учеников

Маркетинговые уловки

Напомним, что государственная лицензия нужна также для того, чтобы впоследствии получить налоговый вычет на обучение. «Интерра» изящно пытается обойти и это препятствие, прикрываясь патентом на право применения патентной системы налогообложения, выданным почему-то на другое ИП, принадлежащее супруге учредителя онлайн-школы.

ИНН онлайн-школы, указанный в типовом договоре, не совпадает с данными в патенте.

ФАН узнал, как крупная онлайн-школа обманывает своих учеников

Леонид Ольшанский отметил, что данный факт уже является причиной для проверки со стороны налоговиков.

«Что касается разного ИНН, то это уже тема налоговой инспекции», — заключил юрист.

Несмотря на некоторые подозрительные моменты, пользователям социальных сетей может показаться, что онлайн-школа пользуется исключительным доверием, ведь в сети легко найти огромное количество хвалебных отзывов. Этот поток дифирамбов можно объяснить маркетинговой стратегией компании. Для того, чтобы получить сертификат о прохождении обучения, необходимо написать несколько положительных комментариев.

Кроме того, школа активно продвигает свои бесплатные семидневные «онлайн-курсы», которые по факту оказываются записью вебинаров с данными 2017–2018 годов. Это легко проверить, если включить одну и ту же лекцию с различных устройств. Если написать сообщение от себя, оно не появится в общем чате, потому что все происходит не в режиме реального времени. Образовательная организация лукавит, когда говорит об эфирах, начинающихся в строго определенное время.

Леонид Ольшанский дал советы, которые позволят избежать обмана в сфере онлайн-обучения.

«Совершенно очевидно, что любое сомнение каждый человек должен трактовать в свою пользу, — заключил юрист. — Есть опасность, что дождь пойдет — значит надеваем кожаное пальто и берем зонтик. Есть опасность, что яма глубокая — не пытаемся в нее въехать, а пытаемся ее обойти. Совершенно очевидно, что сами люди должны сделать вывод, что с такой организацией иметь дела нельзя».

Ранее корреспондент ФАН расследовал, как деструктивные религиозные движения в России берут на вооружение новые технологии и заманивают пользователей сети тренингами.

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