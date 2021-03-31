ФАН узнал, как крупная онлайн-школа в России обманывает своих учеников

2020 год запомнился россиянам самоизоляцией, а также массовым переходом к дистанционной работе и онлайн-образованию. Пандемия показала преимущества удаленных профессий — в связи с этим в сети появляется все больше предложений освоить новые современные специальности, такие как интернет-маркетолог, SMM-менеджер, копирайтер.

Корреспондент ФАН изучил заманчивые предложения, которые обещают увеличение дохода до 1,5-2 миллионов в год, а также расследовал законность деятельности одной из популярных в России онлайн-школ — школы современных профессий «Интерра».

Необходимость государственной лицензии

Для правовой оценки образовательной деятельности организации журналист в первую очередь обратился к официальному сайту Федеральной налоговой службы (ФНС). После ввода данных, указанных на сайте онлайн-школы и в типовом договоре, были получены сведения о компании. По форме ведения бизнеса это ИП, при этом никаких данных по государственной лицензии не представлено.

Важно отметить, что согласно законодательству РФ, индивидуальным предпринимателям, ведущим образовательную деятельность, не требуется иметь государственную лицензию только в том случае, если речь идет о репетиторстве, когда преподавание ведется одним человеком. Если же индивидуальный предприниматель привлекает других сотрудников, он обязан иметь этот документ.

«При осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности с привлечением педагогических работников им также предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности», — говорится в пункте 5 статьи 32 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации».

Школа «Интерра» явно не вписывается в формат частного репетиторства. На страницах с описаниями различных программ указаны авторы, ведущие и преподаватели курсов. Таким образом, вопрос отсутствия государственной лицензии остается открытым.

Более того, сотрудница школы, с которой корреспондент ФАН говорил по телефону, сообщила, что организация предоставляет документ об окончании курсов государственного образца.

«По окончании обучения есть сертификат о прохождении либо сертификат государственного образца, как второе высшее образование», — заявила представитель компании.

Журналисту ФАН также пообещали выслать лицензию школы, но по факту это оказалось лишь аккредитацией частной компании, название которой указывается в удостоверении о повышении квалификации. Образец этого документа представлен в самой презентации курса интернет-маркетолога. Если присмотреться к фото, то видно, что документ выдается не от школы «Интерра», а от лица другой компании.

ФАН обратился за разъяснениями к народному адвокату Леониду Ольшанскому, чтобы понять, можно ли заменить лицензию частной аккредитацией. Юрист подчеркнул, что государственная лицензия необходима для подобной образовательной организации.

«Лицензия может быть только государственная, — заявил собеседник ФАН. — Нужно запросить Министерство высшего образования и науки и узнать, имеется ли лицензия у такой организации».

Поиск в сводном реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки также оказался безрезультатным. Никакой записи о государственной лицензии организации с реквизитами школы «Интерра» не оказалось.

Маркетинговые уловки

Напомним, что государственная лицензия нужна также для того, чтобы впоследствии получить налоговый вычет на обучение. «Интерра» изящно пытается обойти и это препятствие, прикрываясь патентом на право применения патентной системы налогообложения, выданным почему-то на другое ИП, принадлежащее супруге учредителя онлайн-школы.

ИНН онлайн-школы, указанный в типовом договоре, не совпадает с данными в патенте.

Леонид Ольшанский отметил, что данный факт уже является причиной для проверки со стороны налоговиков.

«Что касается разного ИНН, то это уже тема налоговой инспекции», — заключил юрист.

Несмотря на некоторые подозрительные моменты, пользователям социальных сетей может показаться, что онлайн-школа пользуется исключительным доверием, ведь в сети легко найти огромное количество хвалебных отзывов. Этот поток дифирамбов можно объяснить маркетинговой стратегией компании. Для того, чтобы получить сертификат о прохождении обучения, необходимо написать несколько положительных комментариев.

Кроме того, школа активно продвигает свои бесплатные семидневные «онлайн-курсы», которые по факту оказываются записью вебинаров с данными 2017–2018 годов. Это легко проверить, если включить одну и ту же лекцию с различных устройств. Если написать сообщение от себя, оно не появится в общем чате, потому что все происходит не в режиме реального времени. Образовательная организация лукавит, когда говорит об эфирах, начинающихся в строго определенное время.

Леонид Ольшанский дал советы, которые позволят избежать обмана в сфере онлайн-обучения.

«Совершенно очевидно, что любое сомнение каждый человек должен трактовать в свою пользу, — заключил юрист. — Есть опасность, что дождь пойдет — значит надеваем кожаное пальто и берем зонтик. Есть опасность, что яма глубокая — не пытаемся в нее въехать, а пытаемся ее обойти. Совершенно очевидно, что сами люди должны сделать вывод, что с такой организацией иметь дела нельзя».

Ранее корреспондент ФАН расследовал, как деструктивные религиозные движения в России берут на вооружение новые технологии и заманивают пользователей сети тренингами.