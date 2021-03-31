Милонов назвал главную опасность голосования при отборе участников на Евровидение

Главной опасностью введения открытого всенародного голосования при отборе участников на песенный конкурс «Евровидение» может стать участие в нем наркоманов, которые выберут «какого-нибудь Моргенштерна». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко усомнилась в художественной ценности песни «Русская женщина», с которой певица Манижа поедет на Евровидение.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую, — заявила председатель верхней палаты российского парламента во время его заседания. — Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?»

После этого Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни, которую проводят российские телевизионные каналы, когда ищут кандидата на Евровидение.

«Ни один человек в России не верит, что Манижа могла отобраться на конкурс в результате народного волеизъявления — это было бы крайне неестественно, — заявил Милонов. — Видимо, все дело в мнении телеканалов — кого хотят, того и отправляют на Евровидение!»

По мнению депутата, если «для кого-то в нашей стране этот конкурс еще является чем-то значимым», требуется изменить подход к отбору участников на него.

«Процедура должна быть чисто народной, — убежден парламентарий. — Тогда россияне выберут того, кто действительно достоин их представлять! Хотя, конечно, существует риск, что нормальные люди окажутся слишком заняты и не проголосуют, а наркоманы и проститутки выберут себе какого-нибудь Моргенштерна. Тут, конечно, нужно будет определенные «фильтры» ставить».

Собеседник ФАН заявил, что разделяет недоумение Матвиенко по поводу «нелепости» конкурсной песни Манижи, а также ее сценического образа.

«Язык не повернется назвать эту женщину представителем России, — отметил Милонов. — Я говорю сейчас вовсе не о ее национальности, а о том сомнительном наборе идеологических ценностей, который она продвигает. Манижа попыталась загримироваться под среднестатистическую толерантную европейскую женщину, но получается у нее это крайне неловко».

Депутат подчеркнул, что об этой певице узнали лишь тогда, когда она стала представителем России на Евровидении.