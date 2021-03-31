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Милонов назвал главную опасность голосования при отборе участников на Евровидение

Милонов назвал главную опасность голосования при отборе участников на Евровидение

Главной опасностью введения открытого всенародного голосования при отборе участников на песенный конкурс «Евровидение» может стать участие в нем наркоманов, которые выберут «какого-нибудь Моргенштерна». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко усомнилась в художественной ценности песни «Русская женщина», с которой певица Манижа поедет на Евровидение.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую, — заявила председатель верхней палаты российского парламента во время его заседания. — Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?»

После этого Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни, которую проводят российские телевизионные каналы, когда ищут кандидата на Евровидение.

«Ни один человек в России не верит, что Манижа могла отобраться на конкурс в результате народного волеизъявления — это было бы крайне неестественно, — заявил Милонов. — Видимо, все дело в мнении телеканалов — кого хотят, того и отправляют на Евровидение!»

По мнению депутата, если «для кого-то в нашей стране этот конкурс еще является чем-то значимым», требуется изменить подход к отбору участников на него.

Милонов назвал главную опасность голосования при отборе участников на Евровидение

«Процедура должна быть чисто народной, — убежден парламентарий. — Тогда россияне выберут того, кто действительно достоин их представлять! Хотя, конечно, существует риск, что нормальные люди окажутся слишком заняты и не проголосуют, а наркоманы и проститутки выберут себе какого-нибудь Моргенштерна. Тут, конечно, нужно будет определенные «фильтры» ставить».

Собеседник ФАН заявил, что разделяет недоумение Матвиенко по поводу «нелепости» конкурсной песни Манижи, а также ее сценического образа.

«Язык не повернется назвать эту женщину представителем России, — отметил Милонов. — Я говорю сейчас вовсе не о ее национальности, а о том сомнительном наборе идеологических ценностей, который она продвигает. Манижа попыталась загримироваться под среднестатистическую толерантную европейскую женщину, но получается у нее это крайне неловко».

Депутат подчеркнул, что об этой певице узнали лишь тогда, когда она стала представителем России на Евровидении.

«Хотя никакого морального права у нее на это нет, — добавил парламентарий. — Кроме того, абсолютно понятно, что Манижа провалится в конкурсе: европейцы за нее не проголосуют, а те члены жюри, которые традиционно поддерживают лучик света русской культуры, будут глубоко ею разочарованы».

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