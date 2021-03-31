Десятки тысяч литров алкоголя стали жертвой «винных войн» между Австралией и Китаем

Пекин, 31 марта. Китай — главный импортер алкоголя из Австралии. Пекин арестовал очередную партию импортных вин на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, пишет The Times.

Официальным поводом для ареста крупной партии алкогольной продукции из Австралии стало чрезмерное количество добавок и неправильная маркировка продукции, сообщают британские СМИ со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post. Всего было задержано 11 тысяч литров виноградного вина от двух крупных австралийских производителей Lindsdale и Bunnamagoo Estate.

Торговые войны между двумя странами начались в прошлом году, когда австралийский премьер Скотт Моррисон призвал к независимому расследованию причин охватившей мир пандемии коронавирусной инфекции и недвусмысленно обвинил власти КНР в произошедшем. В ответ последовали экономические санкции — Поднебесная перестала закупать австралийский ячмень и уголь.

Однако особенно по австралийской экономике и предпринимателям ударили развязанные Пекином«винные войны». В конце февраля этого года за многочисленные нарушения была арестована партия из 25 тыс. литров австралийских вин, а затем через месяц жертвой экономических санкций стали еще 11 тыс. литров.

Власти КНР также наложили серьезные ограничения на ввоз виноградных вин в емкостях менее двух литров, что сделало жизнь австралийских виноделов, существующих за счет экспорта в Китай, практически невыносимой. Виноградная индустрия Австралии переживает серьезный кризис. Производители вынуждены спешно искать новых покупателей или расширять рынки сбыта.

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