В «Деловой России» предложили создать единый центр поддержки МСП



Санкт-Петербург, 31 марта. Как необходимо организовать меры поддержки малого и среднего бизнеса и каким образом поддержку МСП практикуют в Санкт-Петербурге, рассказал координатор «Деловой России» по СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Важно, чтобы сегодня в Санкт-Петербурге и других регионах России был создан единый центр, в котором предпринимателям предоставляли бы меры поддержки. Вместе с тем недавно у нас была встреча с первым заместителем министра экономического развития РФ Андреем Ивановым, в рамках которой мы предложили идею создания единого окна, в котором были бы консолидированы федеральные и региональные меры поддержки. Туда могли бы обращаться предприниматели, заинтересованные в развитии определенного вида продукции», — сообщил Дмитрий Панов.

Он также отметил, что для того, чтобы бизнес в кратчайшие сроки мог восстановиться после пандемии коронавируса, ему нужно дать определенную поддержку. Поддержка МПС на данном этапе — это залог перспективы пополнения бюджетов разных уровней за счет налогов. Вместе с этим «Деловая Россия» формирует целый пакет предложений, направленных на инвестиционное развитие регионов. Эксперт подчеркнул: в России есть что развивать, а Санкт-Петербург является одним из крупнейших федеральных центров, который всегда имел большое количество промышленных производств.

«Очень приятно, что в том числе наша организация участвует в формировании повестки продукции, которая будет востребована населением России, при том, что правительство Санкт-Петербурга создало много условий для развития и локализации бизнеса. Например, В Петербурге есть особые экономические зоны. Они достаточно серьезно заполнены на сегодняшний день, поэтому идет разговор о создании новых зон», — рассказал Дмитрий Панов.

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