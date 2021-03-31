Ивлеева впервые рассказала о бросившем ее отце

Москва, 31 марта. Блогер Настя Ивлеева не знает, кто ее отец, поскольку он ушел из семьи после ее рождения. Звезда впервые откровенно рассказала о своем родственнике в интервью Эльдару Джарахову.

Когда-то 30-летняя артистка очень переживала из-за отсутствия отца в ее жизни. Все качества, которые должен был закладывать родитель, она перенимала от молодых людей. Ивлеева уверена, что могла бы избежать многих ошибок, если бы рядом с ней был заботливый папа.

«Я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча, не было человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта, смотреть на него и понимать — так правильно, именно таким должен быть мой парень. Все мои мужские качества переняты от моих молодых людей. Даже до манеры вождения автомобиля», — рассказала блогер на YouTube-канале «Джарахов».

Спустя много лет свой модный G-Wagen она водит точно так, как ее первый мужчина — левой рукой, вальяжно запрокинутой на руль. Делает это звезда не специально, так вышло на интуитивном уровне. Ивлеева заявила, что не хочет заниматься поисками человека, который сам не проявлял никакого интереса к ее жизни.

«Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит», — откровенно призналась ведущая.

Сейчас Ивлеева счастлива в браке с популярным исполнителем Элджеем. В интервью Джарахову она заявила, что потерять своего мужа является для нее самым главным страхом в жизни.