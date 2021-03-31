Глава «Невского центра» рассказала, как бизнес Санкт-Петербурга борется с COVID-19

Крупные торговые комплексы открыли на своих территориях пункты вакцинаций, рассказала член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В торговом комплексе «Невский центр» организован пункт вакцинации, который был открыт 24 февраля. С этого момента уже 4 тысячи человек прошли вакцинацию только в нашем пункте. Для нас это — социальный проект, торговый комплекс бесплатно выделил помещение, оплачивает все коммунальные услуги, клининг, охрану и прочее. Наш партнер — «Лахта клиника» — обеспечил оборудование, персонал и прочее, а город предоставил вакцину», — рассказала Ветрова.

По ее словам, услуга вакцинации от COVID-19 в «Невском центре» оказалась очень востребованной. Посетители признали, что это очень удобно. При этом, по признанию генерального директора данного ТК, представители других торговых комплексов не пытались отказываться от предоставления подобной услуги в собственных помещениях.

«Торговые центры выступали с призывом размножить пункты, где население может вакцинироваться, потому что это повышает защищенность города и ускоряет снятие ограничений», — добавил координатор «Деловой России» по Северо-Западному Федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

На 31 марта 2021 в Санкт-Петербурге зафиксирован 394 631 подтвержденный случай заражения коронавирусом Covid-19. 12 270 человек скончались. Полное излечение от вируса на сегодня в Санкт-Петербурге зафиксировано у 347 480 человек. Уровень летальности на сегодня составляет 3,11%.

Ранее межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга сообщил, что третья волна пандемии коронавируса не исключена.