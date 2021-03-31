Ницой обозвала Авакова за защиту русского языка на Украине

Киев, 31 марта. Глава МВД Украины Арсен Аваков стал «главным клоуном» после заявлений об «украинском русском языке» в стране.

Об этом заявила украинская националистка, писательница Лариса Ницой в социальной сети Facebook. Она назвала Авакова «ментом, решившим, что он языковед».

Ранее Аваков назвал себя русскоязычным украинским националистом. По его словам, Правительство Украины должно приветствовать «развитие нашего русского языка», на котором говорят миллионы граждан страны. Глава МВД заявил, что Киев должен дать ему возможность свободно развиваться. «У нас, оказывается, в Украине есть украинский «русский язык», а в России есть русский «русский язык». Вот что бывает, когда «мент» решил, что он языковед», — разозлил Ницой выступающий Аваков.

Отмечается, что в 2019 году на Украине вступил в силу закон о государственном языке. Украинский признан обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. С текущего года за нарушение закона введена административная ответственность.

Ранее министр внутренних дел Украины призвал жителей государства уважать себя, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.