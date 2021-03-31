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Новый резидент технополиса «Москва» наладит производство лечебной косметики

Новый резидент технополиса «Москва» наладит производство лечебной косметики

Москва, 31 марта. Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» будет выпускать препараты лечебной косметологии.

На производство профессиональных и лечебных косметических средств компания «Мезоформула» выделит более 170 млн рублей. Завод по выпуску данной продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках, его площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров. В планах компании организовать около 50 высококвалифицированных рабочих мест до 2024 года.

Запуск предприятия ожидается в третьем квартале 2022 года. Проект по его строительству нацелен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов на внутреннем и зарубежном рынках, пишут «Вести Подмосковья».

Статус резидента ОЭЗ компания «Мезоформула» получила в марте текущего года. Продукция производителя включает инъекционные препараты для косметологии, препараты для мезотерапии и биоревитализации.

Инвестиции в размере около двух миллиардов рублей понадобится направить на инновационный центр и окружающую инфраструктуру в особой экономической зоне Санкт-Петербурга «Новоорловская».

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