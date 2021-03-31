Новый резидент технополиса «Москва» наладит производство лечебной косметики

Москва, 31 марта. Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» будет выпускать препараты лечебной косметологии.

На производство профессиональных и лечебных косметических средств компания «Мезоформула» выделит более 170 млн рублей. Завод по выпуску данной продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках, его площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров. В планах компании организовать около 50 высококвалифицированных рабочих мест до 2024 года.

Запуск предприятия ожидается в третьем квартале 2022 года. Проект по его строительству нацелен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов на внутреннем и зарубежном рынках, пишут «Вести Подмосковья».

Статус резидента ОЭЗ компания «Мезоформула» получила в марте текущего года. Продукция производителя включает инъекционные препараты для косметологии, препараты для мезотерапии и биоревитализации.

Инвестиции в размере около двух миллиардов рублей понадобится направить на инновационный центр и окружающую инфраструктуру в особой экономической зоне Санкт-Петербурга «Новоорловская».