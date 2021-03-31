Пекин, 31 марта. Ответ России на размещение крылатых ракет «Нептун» вблизи Крыма может привести к негативным последствиям для Украины.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu. Они напомнили, что официальный Киев не стесняется агрессивной риторики в адрес России. Однако недавние события говорят о том, что украинцы готовы перейти к более решительным действиям, направленным против Черноморского флота, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что Украина планирует разместить свои ракеты вблизи полуострова. Китайские аналитики полагают, что подобный маневр является прямой военной провокацией в адрес России, которой придется принять ответные меры. Подчеркивается, что реакция Москвы вряд ли придется по вкусу Киеву и его западным партнерам.

«Ответ Москвы был довольно неожиданным, и он действительно расстроил Киев», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что недавно Россия вывела корабли Черноморского флота в море, а также мобилизовала подразделения противовоздушной обороны для проведения крупномасштабных учений. Военные отработали поражение целей, расположенных на большом расстоянии.

«Кроме того, для противодействия украинским «Нептунам» в Крыму были развернуты зенитные системы С-400 и береговые батареи с дальностью действия более 260 километров», — добавили эксперты.

В Китае полагают, что Украина действует слишком опрометчиво, провоцируя нежелательную военную активность вблизи своих границ. Кроме того, в конечном счете угрозы Украины заставят РФ превратить полуостров в неприступную крепость.

Ранее эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко дал оценку эффективности новой стратегии украинских властей по «деоккупации» Крыма.