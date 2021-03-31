Турция хочет создать в Ливии логистический центр для обхода торгового Суэцкого канала

Анкара, 31 марта. Глава турецко-ливийской бизнес-платформы Мортада Корнфил заявил, что североафриканская страна, если сравнивать с Суэцким каналом, имеет более быстрый доступ к территориям континента.

По его словам, торговые маршруты, которые не только ведут в Восточную и Центральную Африку, но и проходят через египетский судоходный канал, занимают 45 дней пути. Столько времени нужно, чтобы привезти груз в пункт назначения, передает Libya Al-Ahrar.

Однако логистический центр, который Анкара хочет создать в Ливии, сократит время доставки товаров в Африку с 45 до 10–15 дней. Председатель делового Совета внешнеэкономических связей Турции считает, что при реализации проекта республика сможет проникнуть вглубь Африканского континента по наземным путям.

Неделю назад контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, который соединяет Красное и Средиземное моря, и полностью заблокировал движение. Более 320 грузовых кораблей встали в очередь. Образовалась «пробка».

Временная остановка навигации по Суэцкому каналу грозит кратковременными, но серьезными изменениями на мировых рынках. Снять с мели контейнеровоз Ever Given удалось лишь к 29 марта.

Судно взяло северное направление, чтобы пройти технический осмотр. Буксиры страхуют движение Ever Given. К вечеру навигация через Суэцкий канал возобновилась.