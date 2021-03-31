Италия высылает двух российских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ

В Кремле прокомментировали задержание дипломата в Риме
Италия вышлет двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже. С таким заявлением выступил глава МИД Луиджи Ди Майо в своем Twitter. Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. По версии полиции, итальянский военный передал россиянину секретную документацию якобы в обмен на денежное вознаграждение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Москва не располагает информацией о причинах и обстоятельствах задержания сотрудника аппарата российского военного атташе в Италии.
«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — отметил Дмитрий Песков.
В российском МИД высказали сожаление в связи с высылкой наших дипломатов из Италии. В дипломатическом ведомстве заявили, что такой шаг не соответствует уровню двусторонних отношений.
Десятки организаций США призвали Байдена к диалогу с РФ
Письмо Байдену: почти 30 американских организаций выступили за воскрешение конструктивных отношений США и России. Об этом сообщило издание The Hill. Авторов открытого обращения возмутило откровенное хамство хозяина Белого дома в адрес Владимира Путина. 27 подписантов назвали риторику Байдена безрассудной, напомнив о крупном ядерном арсенале двух стран.
«Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира», — отметили в письме.
Представители компаний также отметили, что американский лидер при вступлении в должность заверил сограждан в возвращении дипломатии в Белый дом. Однако после своей инаугурации ничего кроме русофобских мантр от Байдена не слышно.
Власть поддержит потерявших работу россиян
Российские власти поддержат безработных. Владимир Путин предложил эффективную схему такой помощи. В случае трудоустройства россиян, потерявших работу в прошлом году, бизнесу возместят часть расходов на зарплаты таким сотрудникам.
«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно — возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда», — сказал Путин.
При этом для создания новых рабочих мест, по словам президента, надо использовать все инструменты. Речь идет в том числе о механизмах дистанционной занятости, которые позволяют россиянам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход. Такие заявления Владимир Путин сделал на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.