Италия высылает двух российских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ

В Кремле прокомментировали задержание дипломата в Риме

Италия вышлет двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже. С таким заявлением выступил глава МИД Луиджи Ди Майо в своем Twitter. Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. По версии полиции, итальянский военный передал россиянину секретную документацию якобы в обмен на денежное вознаграждение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Москва не располагает информацией о причинах и обстоятельствах задержания сотрудника аппарата российского военного атташе в Италии.

«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — отметил Дмитрий Песков.

В российском МИД высказали сожаление в связи с высылкой наших дипломатов из Италии. В дипломатическом ведомстве заявили, что такой шаг не соответствует уровню двусторонних отношений.