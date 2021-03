Венесуэла законодательно отрегулирует работу соцсетей, новая стрельба в Каракасе

Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией, государственная авиакомпания Conviasa включит стоимость ПЦР-теста в цену за билет, свыше 90 предприятий закрыли за несоблюдение карантина в Ансоатеги. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Власти штата Тачира возобновили жесткий контроль за передвижением мотоциклов. Согласно новому указу, двухколесного транспорта могут передвигаться по улице с 6 до 18 часов вечера строго в жилете и шлеме. На мотоцикле обязательно должен быть номер. За несоблюдение правил нарушителей будут арестовывать и отправлять в прокуратуру.

Мэр муниципалитета Педро-Мария Уренья Йон Каррильо рассказал, что сотрудники мототакси в штате возражают против нововведений: в первую очередь из-за того что ограничение на количество человек на мотоцикле негативно скажется на их заработке. При этом за период пандемии доходы таких такси уже сократились на 60%.

После жалоб медработников в Баркисимето началась вакцинация сотрудников больниц. Среди первых вакцинировали сотрудников Центральной больницы Университета Антонио Марии Пинеды. Среди работающих в госпитале врачей и медсестер уже был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Персонал получил дозы китайской вакцины Sinopharm. Губернатор штата Лара Адольфо Перейра заверил, что все сотрудники, включая санитаров, прошли вакцинацию.

Индейцы из племени юпа атаковали и захватили две фермы в штате Сулия. Как отмечает издание El Pitazo, с начала года произошло уже три подобных вторжения.

Профсоюз скотоводов подсчитывает потери, вызванные вторжением в эти фермы, и предупреждает, что подобные инциденты ставят под угрозу производство продуктов питания в стране.

Члены банд «Коки», «Гарби» и «Вампи» устроили стрельбу на въезде в район трущоб Кота 905 в центре Каракаса. Как сообщают источники в Twitter, первоначальные сведения о перестрелке не подтвердились — бандиты палили в воздух неподалеку от въезда в автомобильный туннель Эль Параисо, который проходит под холмом, на котором располагаются трущобы (барриос).

Тело 60-летнего Федерико Сумозы обнаружили на ферме «Ла Неблина» в муниципалитете Товар, штат Арагуа. Родственники сообщили о его пропаже несколько дней назад.

После допроса полицейских один из коллег погибшего рассказал о причинах убийства. Выяснилось, что на работе между Сумозой и его коллегой Альборносом Руисом возник конфликт, и Руис зарубил мужчину топором. Тело было спрятано на территории фермы, а знакомым сказали, что Сумоза уволился и уехал из страны.

Трех человек задержали за мошенничество в штате Ансоатеги. Они торговали учебными местами в Национальном экспериментальном университете безопасности (UNES).

Корпус расследований и криминалистов (CICPC) Венесуэлы сообщил, что за поступление в университет мошенники просили 80 долларов. Один из преступников по имени Доминик Гарсия создал фальшивый профиль в социальной сети Facebook, где выдавал себя за друга директора университета.

Более 90 коммерческих предприятий закрыты из-за несоблюдения карантина в Барселоне, штат Ансоатеги. Об этом сообщил директор муниципальной полиции Александр Урбина.

За нарушение национального указа о карантине задержано 500 человек.

Президент Николас Мадуро сообщил о подписании 12 соглашений с Россией в финансовой, военной, медицинской и других сферах взаимодействия двух стран.

Российскую сторону на переговорах в Каракасе представлял вице-премьер Юрий Борисов. В ходе встречи Мадуро и Борисова также было подписано соглашение о поставках новой российской вакцины «ЭпиВакКорона». Лаборатория, в которой производят новый препарат, уже поставляет инсулин для Венесуэлы.

Заведующий отделением инфекций Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что вакцина создает иммунитет на шесть месяцев. Для формирования иммунитета требуется две дозы этой вакцины.

Правительство Тринидад и Тобаго предоставило венесуэльским мигрантам шесть дополнительных дней для обновления вида на жительство. Все, кто не завершит этот процесс до 9 апреля, будут депортированы, сообщает Notifalcon.

По информации Министерства национальной безопасности страны, по состоянию на 26 марта необходимую информацию предоставили 13 800 венесуэльцев.

Курс «параллельного доллара» — неофициальной расчетной единицы в Венесуэле — впервые преодолел барьер в 2 млн боливаров.

Средняя цена американской валюты составляет сейчас 2 014 514,98 боливара за доллар.

Государственная венесуэльская авиакомпания Conviasa объявила, что стоимость ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса будет включена в цену за билет.

Подобные правила не будут распространяться на маршрут Маракайбо — Панама — Маракайбо. Официальная стоимость тестов составит 60 долларов.

Правительство Николаса Мадуро представило закон о регулировании социальных сетей. Проект будет направлен в Национальное собрание, заявил министр связи Фредди Саньес.

Новый проект стал ответом на блокировку аккаунта президента Мадуро в Facebook. Саньес заявил, что на текущий момент венесуэльцы не могут иметь доступа к правдивой информации, опубликованной лидером Боливарианской республики в соцсети, и правительство страны считает это неприемлемым.

Жители Венесуэлы продолжают покидать свои дома и уезжать в Колумбию на фоне столкновений в штате Апуре. После кратковременного затишья там возобновились бои между Вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

В колумбийском городе Араукита для прибывших венесуэльцев, которые находятся в статусе беженцев, был создан лагерь на 500 человек.

The UNHCR has arrived in Arauquita, Colombia and will open this 500-person camp tomorrow. Venezuelans are fleeing bombings and violence by the Venezuelan military on the other side. pic.twitter.com/lI6ezWVWvm