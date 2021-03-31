Венесуэла законодательно отрегулирует работу соцсетей, новая стрельба в Каракасе

Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией, государственная авиакомпания Conviasa включит стоимость ПЦР-теста в цену за билет, свыше 90 предприятий закрыли за несоблюдение карантина в Ансоатеги. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Ограничения для мотоциклистов в Тачире

Власти штата Тачира возобновили жесткий контроль за передвижением мотоциклов. Согласно новому указу, двухколесного транспорта могут передвигаться по улице с 6 до 18 часов вечера строго в жилете и шлеме. На мотоцикле обязательно должен быть номер. За несоблюдение правил нарушителей будут арестовывать и отправлять в прокуратуру.

«Эта мера была принята из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Только в субботу, 27 марта, в отделение неотложной помощи больницы Сан-Кристобаль поступило 20 человек с переломами различной степени тяжести», — рассказал комиссар Вильман Риверо Торрес.

Мэр муниципалитета Педро-Мария Уренья Йон Каррильо рассказал, что сотрудники мототакси в штате возражают против нововведений: в первую очередь из-за того что ограничение на количество человек на мотоцикле негативно скажется на их заработке. При этом за период пандемии доходы таких такси уже сократились на 60%.

В Ларе вакцинируют персонал больниц

После жалоб медработников в Баркисимето началась вакцинация сотрудников больниц. Среди первых вакцинировали сотрудников Центральной больницы Университета Антонио Марии Пинеды. Среди работающих в госпитале врачей и медсестер уже был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Lara| Parte del personal del Hospital Central UAMP es vacunado ante brote de COVID-19 en la sede ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacunas https://t.co/9gaJRUT3VR — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 31, 2021

Персонал получил дозы китайской вакцины Sinopharm. Губернатор штата Лара Адольфо Перейра заверил, что все сотрудники, включая санитаров, прошли вакцинацию.

Нападение на фермы

Индейцы из племени юпа атаковали и захватили две фермы в штате Сулия. Как отмечает издание El Pitazo, с начала года произошло уже три подобных вторжения.

«Мы встречались со всеми компетентными органами, военными, министрами, депутатами и региональным правительством, однако индейцы продолжают вторгаться и красть животных, а иногда и сами приносят их в жертву прямо на фермах», — сказал президент ассоциации скотоводов Мачикес Роман Ромеро.

#Zulia | Comunidades yukpas invaden fincas en la Sierra de Perijá. Lee los detalles aquí: https://t.co/9xvFjPxcwo — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 31, 2021

Профсоюз скотоводов подсчитывает потери, вызванные вторжением в эти фермы, и предупреждает, что подобные инциденты ставят под угрозу производство продуктов питания в стране.

Центральная Венесуэла

Стрельба в Каракасе

Члены банд «Коки», «Гарби» и «Вампи» устроили стрельбу на въезде в район трущоб Кота 905 в центре Каракаса. Как сообщают источники в Twitter, первоначальные сведения о перестрелке не подтвердились — бандиты палили в воздух неподалеку от въезда в автомобильный туннель Эль Параисо, который проходит под холмом, на котором располагаются трущобы (барриос).

#30Mar #Caracas#Ahora Reportan sujetos portando armas largas en las entradas a la Cota 905, un informe preliminar indica que se registró un enfrentamiento adyacente a la redoma de La India.



Se recomienda no transitar en las adyacencias de la Cota 905. — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 30, 2021

Убийств в Арагуа

Тело 60-летнего Федерико Сумозы обнаружили на ферме «Ла Неблина» в муниципалитете Товар, штат Арагуа. Родственники сообщили о его пропаже несколько дней назад.

Aragua| Hallan enterrado en una finca el cadáver de un sexagenario en la Colonia Tovar (Detalles) ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacunas https://t.co/TzvEsCjbGD — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 31, 2021

После допроса полицейских один из коллег погибшего рассказал о причинах убийства. Выяснилось, что на работе между Сумозой и его коллегой Альборносом Руисом возник конфликт, и Руис зарубил мужчину топором. Тело было спрятано на территории фермы, а знакомым сказали, что Сумоза уволился и уехал из страны.

Восточная Венесуэла

Мошенники торговали местами в университете

Трех человек задержали за мошенничество в штате Ансоатеги. Они торговали учебными местами в Национальном экспериментальном университете безопасности (UNES).

Корпус расследований и криминалистов (CICPC) Венесуэлы сообщил, что за поступление в университет мошенники просили 80 долларов. Один из преступников по имени Доминик Гарсия создал фальшивый профиль в социальной сети Facebook, где выдавал себя за друга директора университета.

Жесткие меры ради карантина

Более 90 коммерческих предприятий закрыты из-за несоблюдения карантина в Барселоне, штат Ансоатеги. Об этом сообщил директор муниципальной полиции Александр Урбина.

«У нас две недели карантина, и мы должны позаботиться, чтобы не допустить распространение нового штамма коронавируса», — сказал чиновник.

Cierran más de 90 comercios por incumplir la cuarentena en Barcelona - https://t.co/ax6nVGq2Iz pic.twitter.com/geyVx60f0G — Class 98.7FM Noticias (@Class987FM) March 30, 2021

За нарушение национального указа о карантине задержано 500 человек.

Политика

Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией

Президент Николас Мадуро сообщил о подписании 12 соглашений с Россией в финансовой, военной, медицинской и других сферах взаимодействия двух стран.

#NOTICIA | Venezuela firma acuerdos para la adquisición de la nueva vacuna rusa EpiVacCorona#SputnikVContraCovid https://t.co/c9uyTBr1G3 — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 31, 2021

Российскую сторону на переговорах в Каракасе представлял вице-премьер Юрий Борисов. В ходе встречи Мадуро и Борисова также было подписано соглашение о поставках новой российской вакцины «ЭпиВакКорона». Лаборатория, в которой производят новый препарат, уже поставляет инсулин для Венесуэлы.

#31Mar | ¿Sabías que la nueva vacuna rusa EpiVacCorona llegó a Venezuela? Esto es lo que se sabe de esta vacuna: https://t.co/PIQMb8UKeX — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 31, 2021

Заведующий отделением инфекций Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что вакцина создает иммунитет на шесть месяцев. Для формирования иммунитета требуется две дозы этой вакцины.

Власти Тринидад и Тобаго продлили срок для обновления вида на жительство

Правительство Тринидад и Тобаго предоставило венесуэльским мигрантам шесть дополнительных дней для обновления вида на жительство. Все, кто не завершит этот процесс до 9 апреля, будут депортированы, сообщает Notifalcon.

«Граждане Венесуэлы, которые не соблюдают этот процесс, будут депортированы, как и все нелегальные иммигранты в Тринидаде и Тобаго», — заявил министр внутренней безопасности Стюарт Янг.

#INTERNACIONALES Trinidad y Tobago extiende el periodo para regularizar estatus a venezolanos https://t.co/ieJ21tQZ3c — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 31, 2021

По информации Министерства национальной безопасности страны, по состоянию на 26 марта необходимую информацию предоставили 13 800 венесуэльцев.

Экономика

Цена за доллар превысила отметку в 2 млн боливаров

Курс «параллельного доллара» — неофициальной расчетной единицы в Венесуэле — впервые преодолел барьер в 2 млн боливаров.

Средняя цена американской валюты составляет сейчас 2 014 514,98 боливара за доллар.

Conviasa включит стоимость ПЦР-теста в цену за билет

Государственная венесуэльская авиакомпания Conviasa объявила, что стоимость ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса будет включена в цену за билет.

Conviasa incluirá el costo de la prueba PCR en el precio de los boletos https://t.co/tKjSBbk7Hv — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 31, 2021

Подобные правила не будут распространяться на маршрут Маракайбо — Панама — Маракайбо. Официальная стоимость тестов составит 60 долларов.

Закон о регулировании соцсетей

Правительство Николаса Мадуро представило закон о регулировании социальных сетей. Проект будет направлен в Национальное собрание, заявил министр связи Фредди Саньес.

Régimen de Maduro presentará un proyecto de ley para regular las redes sociales https://t.co/3vP2gjt3cN — Elimpulso.com (@elimpulsocom) March 31, 2021

Новый проект стал ответом на блокировку аккаунта президента Мадуро в Facebook. Саньес заявил, что на текущий момент венесуэльцы не могут иметь доступа к правдивой информации, опубликованной лидером Боливарианской республики в соцсети, и правительство страны считает это неприемлемым.

Гуманитарные вопросы

Венесуэльцы продолжают покидать Апуре

Жители Венесуэлы продолжают покидать свои дома и уезжать в Колумбию на фоне столкновений в штате Апуре. После кратковременного затишья там возобновились бои между Вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Este es el panorama #AEstaHora en Arauquita en donde no cesa la llegada de venezolanos y colombianos huyendo de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y fuerzas armadas de Venezuela pic.twitter.com/svvuWR7GZC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 30, 2021

В колумбийском городе Араукита для прибывших венесуэльцев, которые находятся в статусе беженцев, был создан лагерь на 500 человек.

The UNHCR has arrived in Arauquita, Colombia and will open this 500-person camp tomorrow. Venezuelans are fleeing bombings and violence by the Venezuelan military on the other side. pic.twitter.com/lI6ezWVWvm — Cody Weddle (@coweddle) March 30, 2021

Пандемия коронавируса

Китай доставил в Венесуэлу оборудование для борьбы с коронавирусом

Венесуэла получила от Китая более 35 тонн материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом. Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса поблагодарил КНР за поставку и напомнил, что «в этот год пандемии Венесуэла сотрудничала с великими державами мира и гуманитарными силами, которые объединили усилия для улучшения жизни венесуэльского народа.

Venezuela recibe más de 35 toneladas de insumos y equipos para luchar contra el Covid-19https://t.co/swYRNvFhkc…#YoSoyDeAquipic.twitter.com/McB5CYbTBc — RNV Informativa (@RNVinformativa) March 31, 2021

За минувшие сутки в Венесуэле зарегистрировано 1 206 новых случаев заражения COVID-19, умерли 12 человек. С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 159 149 случаев заражения вирусом, известно о выздоровлении 147 163 человек, скончались 1 589 венесуэльцев.