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Латинская Америка

Венесуэла законодательно отрегулирует работу соцсетей, новая стрельба в Каракасе

Conviasa включит ПЦР-тест в цену за билет, Венесуэла создаст закон по работе соцсетей

Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией, государственная авиакомпания Conviasa включит стоимость ПЦР-теста в цену за билет, свыше 90 предприятий закрыли за несоблюдение карантина в Ансоатеги. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

События в Венесуэле 31 марта 2021 года

Западная Венесуэла

Ограничения для мотоциклистов в Тачире

Власти штата Тачира возобновили жесткий контроль за передвижением мотоциклов. Согласно новому указу, двухколесного транспорта могут передвигаться по улице с 6 до 18 часов вечера строго в жилете и шлеме. На мотоцикле обязательно должен быть номер. За несоблюдение правил нарушителей будут арестовывать и отправлять в прокуратуру.

«Эта мера была принята из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Только в субботу, 27 марта, в отделение неотложной помощи больницы Сан-Кристобаль поступило 20 человек с переломами различной степени тяжести», — рассказал комиссар Вильман Риверо Торрес.

Мэр муниципалитета Педро-Мария Уренья Йон Каррильо рассказал, что сотрудники мототакси в штате возражают против нововведений: в первую очередь из-за того что ограничение на количество человек на мотоцикле негативно скажется на их заработке. При этом за период пандемии доходы таких такси уже сократились на 60%.

В Ларе вакцинируют персонал больниц

После жалоб медработников в Баркисимето началась вакцинация сотрудников больниц. Среди первых вакцинировали сотрудников Центральной больницы Университета Антонио Марии Пинеды. Среди работающих в госпитале врачей и медсестер уже был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Персонал получил дозы китайской вакцины Sinopharm. Губернатор штата Лара Адольфо Перейра заверил, что все сотрудники, включая санитаров, прошли вакцинацию.

Нападение на фермы

Индейцы из племени юпа атаковали и захватили две фермы в штате Сулия. Как отмечает издание El Pitazo, с начала года произошло уже три подобных вторжения.

«Мы встречались со всеми компетентными органами, военными, министрами, депутатами и региональным правительством, однако индейцы продолжают вторгаться и красть животных, а иногда и сами приносят их в жертву прямо на фермах», — сказал президент ассоциации скотоводов Мачикес Роман Ромеро.

Профсоюз скотоводов подсчитывает потери, вызванные вторжением в эти фермы, и предупреждает, что подобные инциденты ставят под угрозу производство продуктов питания в стране.

Центральная Венесуэла

Стрельба в Каракасе

Члены банд «Коки», «Гарби» и «Вампи» устроили стрельбу на въезде в район трущоб Кота 905 в центре Каракаса. Как сообщают источники в Twitter, первоначальные сведения о перестрелке не подтвердились — бандиты палили в воздух неподалеку от въезда в автомобильный туннель Эль Параисо, который проходит под холмом, на котором располагаются трущобы (барриос).

Убийств в Арагуа

Тело 60-летнего Федерико Сумозы обнаружили на ферме «Ла Неблина» в муниципалитете Товар, штат Арагуа. Родственники сообщили о его пропаже несколько дней назад.

После допроса полицейских один из коллег погибшего рассказал о причинах убийства. Выяснилось, что на работе между Сумозой и его коллегой Альборносом Руисом возник конфликт, и Руис зарубил мужчину топором. Тело было спрятано на территории фермы, а знакомым сказали, что Сумоза уволился и уехал из страны.

Восточная Венесуэла

Мошенники торговали местами в университете

Трех человек задержали за мошенничество в штате Ансоатеги. Они торговали учебными местами в Национальном экспериментальном университете безопасности (UNES).

Корпус расследований и криминалистов (CICPC) Венесуэлы сообщил, что за поступление в университет мошенники просили 80 долларов. Один из преступников по имени Доминик Гарсия создал фальшивый профиль в социальной сети Facebook, где выдавал себя за друга директора университета.

Жесткие меры ради карантина

Более 90 коммерческих предприятий закрыты из-за несоблюдения карантина в Барселоне, штат Ансоатеги. Об этом сообщил директор муниципальной полиции Александр Урбина.

«У нас две недели карантина, и мы должны позаботиться, чтобы не допустить распространение нового штамма коронавируса», — сказал чиновник.

За нарушение национального указа о карантине задержано 500 человек.

Политика

Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией

Президент Николас Мадуро сообщил о подписании 12 соглашений с Россией в финансовой, военной, медицинской и других сферах взаимодействия двух стран.

Российскую сторону на переговорах в Каракасе представлял вице-премьер Юрий Борисов. В ходе встречи Мадуро и Борисова также было подписано соглашение о поставках новой российской вакцины «ЭпиВакКорона». Лаборатория, в которой производят новый препарат, уже поставляет инсулин для Венесуэлы.

Заведующий отделением инфекций Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что вакцина создает иммунитет на шесть месяцев. Для формирования иммунитета требуется две дозы этой вакцины.

Власти Тринидад и Тобаго продлили срок для обновления вида на жительство

Правительство Тринидад и Тобаго предоставило венесуэльским мигрантам шесть дополнительных дней для обновления вида на жительство. Все, кто не завершит этот процесс до 9 апреля, будут депортированы, сообщает Notifalcon.

«Граждане Венесуэлы, которые не соблюдают этот процесс, будут депортированы, как и все нелегальные иммигранты в Тринидаде и Тобаго», — заявил министр внутренней безопасности Стюарт Янг.

По информации Министерства национальной безопасности страны, по состоянию на 26 марта необходимую информацию предоставили 13 800 венесуэльцев.

Экономика

Цена за доллар превысила отметку в 2 млн боливаров

Курс «параллельного доллара» — неофициальной расчетной единицы в Венесуэле — впервые преодолел барьер в 2 млн боливаров.

Средняя цена американской валюты составляет сейчас 2 014 514,98 боливара за доллар.

Conviasa включит стоимость ПЦР-теста в цену за билет

Государственная венесуэльская авиакомпания Conviasa объявила, что стоимость ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса будет включена в цену за билет.

Подобные правила не будут распространяться на маршрут Маракайбо — Панама — Маракайбо. Официальная стоимость тестов составит 60 долларов.

Закон о регулировании соцсетей

Правительство Николаса Мадуро представило закон о регулировании социальных сетей. Проект будет направлен в Национальное собрание, заявил министр связи Фредди Саньес.

Новый проект стал ответом на блокировку аккаунта президента Мадуро в Facebook. Саньес заявил, что на текущий момент венесуэльцы не могут иметь доступа к правдивой информации, опубликованной лидером Боливарианской республики в соцсети, и правительство страны считает это неприемлемым.

Гуманитарные вопросы

Венесуэльцы продолжают покидать Апуре

Жители Венесуэлы продолжают покидать свои дома и уезжать в Колумбию на фоне столкновений в штате Апуре. После кратковременного затишья там возобновились бои между Вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

В колумбийском городе Араукита для прибывших венесуэльцев, которые находятся в статусе беженцев, был создан лагерь на 500 человек.

Пандемия коронавируса

Китай доставил в Венесуэлу оборудование для борьбы с коронавирусом

Венесуэла получила от Китая более 35 тонн материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом. Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса поблагодарил КНР за поставку и напомнил, что «в этот год пандемии Венесуэла сотрудничала с великими державами мира и гуманитарными силами, которые объединили усилия для улучшения жизни венесуэльского народа.

За минувшие сутки в Венесуэле зарегистрировано 1 206 новых случаев заражения COVID-19, умерли 12 человек. С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 159 149 случаев заражения вирусом, известно о выздоровлении 147 163 человек, скончались 1 589 венесуэльцев.

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