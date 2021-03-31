Антонов: США взяли курс на раскручивание санкционной спирали против России

Москва, 31 марта. Вашингтон взял курс на раскручивание санкционной спирали в отношении России под надуманными предлогами. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

Дипломат накануне прибыл в Совет Федерации РФ на расширенное заседание комитетов по международным делам, обороне и безопасности. На заседании планировали обсудить перспективы российско-американских отношений, включая политический диалог, экономическое сотрудничество и межпарламентское взаимодействие.

«Постоянно слышатся угрозы в связи с псевдовмешательством в американские выборы, за якобы атаки на информресурсы Америки и за некую «неблаговидную деятельность» по противодействию американским вооруженным силам в Афганистане», — заявил дипломат.

Анатолий Антонов сообщил, что пока «Москва далека от радужных ожиданий в отношениях с США».

Ранее сообщалось, что Антонов намерен вернуться в Вашингтон после консультаций в России.