Три страны и 52 города: итоги работы выставки «ЖКХ России»

Организаторы XVII Международной выставки-конгресса «ЖКХ России» подвели итоги мероприятия. За три дня работы в событии приняли участие представители более 50 городов.

Интересно, что в этом году обсуждали не только вопросы, связанные с эксплуатацией жилищного фонда. Например, на выставке были представлены предприятия, подведомственные Комитету по энергетике и инженерному обеспечению. ГУП «ТЭК СПб» продемонстрировал «умные» технологии для обеспечения безопасности жителей городов. А специальная экспозиция SmartCity была посвящена инновационным подходам к цифровизации отрасли.

В рамках деловой программы «ЖКХ России» эксперты провели более десяти панельных сессий. Участники обсудили вопросы изменения в законодательстве, современные подходы к автоматизации процессов, а также лучшие кейсы по капитальному ремонту и использованию новых материалов и технологий.

XVII Международная выставка и конгресс «ЖКХ России» состоялась при поддержке Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ и Правительства Санкт-Петербурга.