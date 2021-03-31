Петр Толстой перечислил страны, которые не любят Россию

Москва, 31 марта. Страны Прибалтики, Польша и Швеция агрессивно настроены по отношению к России. Об этом политик и журналист Петр Толстой рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению зампредседателя Госдумы, в мире немного стран, которые с агрессией относятся к России. В их число входят Латвия, Литва, Эстония, Польша и Швеция. Остальные европейские государства явной агрессии по отношению к РФ не показывают, считает политик.

«Страны, которые входили в состав Австро-Венгрии, совершенно по-другому к нам относятся. Германия? Она субъектна, она делает то, что ей выгодно. Вот «Северный поток — 2» выгоден Германии, и они на нем настаивают и его ведут», — рассказал Петр Толстой.

Российский журналист полагает, что Прибалтика, Польша и Швеция из-за того, что у них больше трети населения уехало на заработки, ничего из себя не представляют экономически. Они лишь получают от Евросоюза дотации на ремонт дорог, рассказал Толстой.

«Они могут много шума поднимать вокруг того, что агрессивная Россия их захватит. Если действительно, не дай бог, что-то такое придет кому-то в голову, наши войска проходят их примерно за полтора часа», — заключил политический деятель.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Госдумы рассказал, как заставить Запад уважать Россию.