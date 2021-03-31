Запущена новая версия портала «Госуслуги»

Москва, 31 марта. Обновленная версия интернет-портала «Госуслуги» успешно запущена в режиме тестирования, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Предполагается, что старый портал госуслуг перестанет работать уже в третьем квартале текущего года, уточнил глава ведомства. Сейчас работоспособность новой версии сайта «Госуслуги» проверяется в тестовом режиме.

Жители РФ смогут получить результаты теста на коронавирусную инфекцию через портал госуслуг. Соответствующее постановление недавно утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.