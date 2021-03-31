Директор «Ленкома» опроверг слухи о новом худруке театра

Москва, 31 марта. Заслуженный деятель искусств России, 74-летний директор «Ленкома» Марк Варшавер отреагировал на слухи о назначении Юрия Бутусова новым художественным руководителем театра.

Первые сообщения о якобы новом назначении в театре, оставшемся без творческого лидера после смерти Марка Захарова в сентябре 2019 года, начали появляться практически в день премьеры восстановленного легендарного спектакля «Поминальная молитва».

Как отметил Варшавер, комментируя эти слухи в интервью Kp.ru, ему ничего не известно о назначении Бутусова худруком «Ленкома». Эту новость директор театра назвал «намеренным вбросом». Собеседник издания уточнил, что вопрос о назначении режиссера не стоит.

«Думаю, о его назначении в наш театр не может быть речи», — отметил Варшавер.

Комментируя слухи о том, что худруком театра может стать Александр Лазарев, вернувший на сцену невероятно успешную «Поминальную молитву», Варшавер отметил, что он прекрасно справился со своей задачей, однако это не было самостоятельной постановкой.

Директор «Ленкома» ранее рассказал, как разнятся зарплаты артистов в кино и театре. Он обратил внимание, что заработок у актеров, выступающих на театральных подмостках, значительно уступает гонорарам коллег с телевидения.