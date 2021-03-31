Басков рассказал, как 28 раз за вечер спел «Шарманку» для Ельцина

Москва, 31 марта. Народный артист РФ, 44-летний обладатель неофициального звания «золотой голос России» Николай Басков вспомнил курьезный случай, приключившийся с ним на одной из закрытых вечеринок.

Исполнитель хита «Забывай» Николай Басков стал гостем YouTube-шоу на канале «Ламборджинсы». Компанию артисту составил певец Слава Марлоу. В ходе передачи речь зашла об алкогольных напитках, и эта тема напомнила Баскову один курьезный случай, произошедший с ним в 2001 году.

Басков получил предложение выступить на закрытом мероприятии, среди гостей которого был и первый президент России Борис Ельцин. В тот вечер певец не сдерживал себя в алкогольных напитках и наслаждался царившей там атмосферой. В какой-то момент Ельцин обратился к Баскову с просьбой исполнить его хит «Шарманка». Певец не смог отказать политику и спел эту композицию 28 раз, пишут «Дни.ру».

На шоу артисты также успели пообщаться на тему возможного совместного творчества, договорившись, что коллаборация состоится в случае заинтересованности со стороны зрителей.

Композитор Юрий Лоза накануне поставил точку в затянувшемся споре о профессиях, в котором сошлись певец Николай Басков и хоккеист Вячеслав Фетисов. По его мнению, всерьез говорить о стрессе в профессии артистов не приходится. Но и в спорте бывают договорные матчи, за которые футболисты получают деньги.